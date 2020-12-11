Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 декабря

Сегодня, 07:04

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 11 декабря.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый, жемчужный и молочный.
  • Число удачи – 9

В основе дня – спокойствие и выдержка. Среди главных плюсов дня – чуткость и усердие. При этом минусы дня несут амбиции и жесткость в выводах.

Касательно бизнеса и инвестиций отложитe любые финансовые операции, воздержитесь от заключения контрактов.

Красота и здоровье: берегите почки и уши, полезен будет уход за телом и лицом.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу "Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою

Популярные статьи

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

9 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Названо найбільш захищену від коронавірусу групу крові
Названо найбільш захищену від коронавірусу групу крові
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Ани Лорак поделилась рецептом своего любимого новогоднего салата
Ани Лорак поделилась рецептом своего любимого новогоднего салата
Экс-супруг онкобольной Заворотнюк раскрыл неприятную правду
Экс-супруг онкобольной Заворотнюк раскрыл неприятную правду
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
Вяжем уютные следки на зиму укороченными рядами
Вяжем уютные следки на зиму укороченными рядами
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять