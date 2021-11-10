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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 ноября

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Счастливое число 10 ноября
Счастливое число 10 ноября / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 ноября.

  • Цифра дня – 8
  • Цвет дня – зелёный
  • Число удачи – 8

В главных плюсах дня – внимательность и усидчивость. При этом минусы дня несут алчность и апатию. В основе дня – сила слова и спокойствие. В вопросах красоты и фитнеса – дыхательные упражнения и пешие прогулки.

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В отношении здоровья – горло, бронхи и печень. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, все переговоры и подписания лучше приостановить.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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