Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 декабря.

Цифра дня – 9

Цвет дня – белый

Число удачи – 9

В главных плюсах дня – логика, мышление и точность. При этом минусы дня несут категоричность и жёсткость. В основе дня – сила слова и контроль речи. В вопросах красоты и фитнеса – процедуры по телу, массаж.

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В отношении здоровья – щитовидная железа и почки. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, уделите внимание благотворительности и меценатству. Хорошо покупать подарки, связанные с уходом по телу и лицу, такие как парфюм и крема.

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