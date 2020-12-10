Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 декабря
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 10 декабря.
- Цифра дня – 8.
- Цвет дня – зеленый и бирюзовый.
- Число удачи – 8.
В основе сегодняшнего дня – стремление к радости и гармонии. Среди главных плюсов дня – проницательность, ум и мышление. При этом минусы дня несут апатию и меланхолию.
В бизнесе удачно будет заняться торговыми операциями, но проводить их с рационализмом и логикой.
Красоты и здоровье: полезно очищение организма от шлаков. Кроме того, полезны пешие прогулки и процедуры по снижению веса.
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