Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 сентября

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 1 сентября.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В главных плюсах дня самостоятельность, вдохновение и трудолюбие. При этом минусы дня несут категоричность и клевету. Избегайте пустых разговоров. В основе дня гибкость, мышление и рационализм.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются ароматерапия и принятие травяных ванн. В отношении здоровья берегите легкие и органы дыхания.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки многих могут порадовать. Встречи и обсуждение проектов также хорошо проводить в этот день.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!