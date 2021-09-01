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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 сентября

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 сентября, 13:05
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 1 сентября
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 1 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 1 сентября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6
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В главных плюсах дня самостоятельность, вдохновение и трудолюбие. При этом минусы дня несут категоричность и клевету. Избегайте пустых разговоров. В основе дня гибкость, мышление и рационализм.

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В вопросах красоты и фитнеса приветствуются ароматерапия и принятие травяных ванн. В отношении здоровья берегите легкие и органы дыхания.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки многих могут порадовать. Встречи и обсуждение проектов также хорошо проводить в этот день.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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