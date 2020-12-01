Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 1 декабря.

Цифра дня – 8

– 8 Цвет дня – зеленый, хаки и травяной.

– зеленый, хаки и травяной. Число удачи – 8

В основе сегодняшнего дня внутреннее равновесие и гармония. Главными плюсами дня являются мечты и позитивное мышление. При этом минусы дня несут перепады настроения и жалость к себе. Избегайте ссор и пустых обид. Говоря про тему бизнеса и инвестиций, стоит отметить, что крупные покупки, такие как мебель и недвижимость, лучше отложить на другой период.

В вопросах красоты и здоровья приветствуются спорт и танцы. Но будет уязвима печень и мочеполовая система.

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