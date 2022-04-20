Уныние, апатия, подавленность: как бороться, если уже совсем нет сил

Что делать, если опускаются руки и накрывает волна разочарования? Рассказываем о технике самопомощи, которая улучшит ментальное здоровье в условиях войны

Пять советов, как помочь самому себе и улучшить свое ментальное здоровье / Фото: Pinterest, instagram.com/zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Психологи советуют, как читать новости, чтобы не впасть в депрессию. Но, что делать, если из-за войны мы пережили такой эмоциональный всплеск, который многие не прочувствуют и за всю жизнь. Сильный стресс поверг миллионы украинцев в состояние апатии и уныния. Как справиться и выйти из этого состояния – читайте далее.

Примите реальность

Да, в Украине война. Она принесла самое страшное, что невозможно было даже представить. Наша жизнь никогда не будет прежней. Чувствовать страх – это нормально! Если вам становится спокойнее, боритесь с ним.

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Вода – источник жизни

Не забывайте пить много воды. Она придаст сил. Умывание и душ, если есть возможность – те простые вещи, которые придадут бодрости.

Пот и слезы

Старайтесь много двигаться, приседать, если условия позволяют – начните бегать. Физические нагрузки улучшат здоровье и приведут в порядок мысли.

Если хотите плакать – плачьте. Это не стыдно! Слезы – это простые человеческие эмоции, это нормально, даже если вы никогда не плачете.

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Ведите дневник

Пишите все, о чем думаете. О своим мыслях, эмоциях, физическом состоянии, о том, что видите вокруг. Писать – очень помогает, структурирует мысли и успокаивает.

Изучите техники дыхания

Помните, после пережитых ужасов, панические атаки станут нашей повседневностью. Чтобы помочь окружающим, нужно знать несколько простых техник. Например, делайте вдох на 2 такта, а выдох — на 4 или 6. То есть задерживайте дыхание. Детям можно давать скороговорки, чтобы они говорили их на выдохе.

Читайте о том, как начать жить, если опустились руки на сайте Vogue.ua.

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