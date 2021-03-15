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SHE Congress-2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес

Сегодня, 16:33

Украинские предпринимательницы поделятся своим опытом

24 марта на SHE Congress 2021 украинские бизнесвумен, СЕО и женщины-лидеры в своих сферах расскажут о собственных успешных стратегиях: как предпринимательницам вырасти из МСБ в большой бизнес, о точках роста личного потенциала и инструментах достижения успехов в карьере.

"Статистика последних десяти лет в Украине и мире показывает, что женщины чаще выбирают открывать бизнес в формате ФЛП, чем ООО или ЧП. По данным YouControl, в списке конечных бенефициарных собственников 330 крупнейших компаний по выручке в 2019 году только в 11 компаниях единственным бенефициарным собственником является женщина. Причин этого много, в том числе и то, что женщины пока не привыкли мыслить масштабно на старте, разрабатывать далеко идущие стратегии и год за годом строить из небольшого бизнеса глобальную компанию. Мы не говорим о том, что каждая предпринимательница должна выходить на экспорт и думать, как войти в тройку лидеров своего рынка. Мы хотим показать, что каждая женщина, занимающаяся бизнесом, может это сделать. А как это сделать и какие проверенные инструменты использовать, мы поговорим на SHE Congress 24 марта", — поделилась главный редактор дайджеста современной деловой женщины WoMo и продюсер SHE Congress Виктория Покатис.

Среди спикеров:

  • соосновательница и СЕО BetterMe Виктория Репа;
  • основательница и СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возианова;
  • CEO Kacho Group, соосновательница бренда Kachorovska Алина Качоровская,
  • СЕО Moneyveo Алена Андроникова;
  • председатель правления "Империал Тобакко Продакшн Украина" Галина Воробьева;
  • директор по коммуникациям, КСО и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group Янина Ольховская;
  • старший Национальный Лидер, бьюти-эксперт Mary Kay Ukraine Елена Кривченкова;
  • и еще 15 успешных украинских бизнес-леди.

Фото: пресс-служба

Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как предпринимательницам построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере".

Вы узнаете:

  • Какие ограничивающие установки мешают женщинам развить предпринимательство в большой бизнес и как их обойти.
  • Какими компетенциями должна обладать женщина-лидер, чтобы управлять мультикультурным коллективом.
  • Правила деловых женщин.
  • Мягкая сила, железная воля: как женщинам достигать больших результатов в бизнесе.
  • Управление и лидерство: две грани одной реальности.
  • Как женщины и мужчины смотрят на инвестиции.

Организаторы конгресса — бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и дайджест современной деловой женщины WoMo — предлагают два формата участия: OFFLINE FULL и ONLINE FREE.

Выбирая формат ONLINE FREE, все желающие получат бесплатный доступ к выступлениям спикеров в течение всего дня конференции, так как главная стратегия WoMo — помогать женщинам развивать бизнес, вдохновлять мыслить масштабно и реализовывать свой самый большой потенциал.

Участницы формата OFFLINE FULL встретятся в роскошном зале Гольф Центра Киев и получат все возможности SHE Congress 2021: общение со спикерами, нетворкинг с женщинами-лидерами, подарки от партнеров, видеозапись ивента, участие в Церемонии награждения "Женское лидерство".

Зарегистрироваться: https://she.womo.ua

Присоединяйтесь к SHE Congress 2021, чтобы узнать, как современные женщины успешно строят бизнес и карьеру по своим правилам и при этом остаются женщинами.

В 2021 году SHE Congress 2021 состоится при поддержке генерального партнера процессинговой компании LeoGaming и партнеров UKRSIBBANK BNP Paribas Group и компании Mary Kay.

Ранее мы рассказывали, как построить бизнес в Instagram.

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