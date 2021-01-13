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У киевлянки украли 54 тысячи гривен. Как не стать жертвой интернет-мошенников?

Сегодня, 12:57

Как действуют мошенники и возможно ли вернуть украденные деньги

Киевлянка Дарья Нефедова хотела продать ботинки на известном сайте, а взамен потеряла 54 тысячи гривен. Девушка стала жертвой интернет-мошенников. Как это произошло и есть ли возможность вернуть деньги – далее в материале.

Сюжет Ирины Каминской и Дмитрия Данченко
Видео: Сегодня

Как мошенники провернули дело?

Киевлянка Дарья Нефедова впервые решила продать обувь на специальной интернет-платформе. Только выставила объявления, как ей написала женщина и назвалась Ольгой. Приятная в общении покупательница прислала девушке ссылки, где якобы нужно было подтвердить куплю-продажу.

По словам девушки, там даже рамочка появилась, которая предупреждала о мошенниках и это вызвало доверие. Дарья заполнила анкету на сайте, где указала свои данные и всю информацию о банковской карточке. Ей сразу позвонил человек, который назвался представителем финучреждения.

Киевлянка стала жертвой интернет-мошенников
Киевлянка стала жертвой интернет-мошенников
Фото: Pixabay

"У вас только что были мошеннические действия – сейчас будем блокировать вашу карту. Вам придет смс, нажмите "подтвердить"", – рассказала пострадавшая и у нее сразу списались деньги с карты на карту.

А уже через мгновение на имя Дарьи оформили товар в рассрочку в магазине электроники на сумму 35 тысяч гривен, а потом с другой карты девушки исчезли еще 2900 гривен. Исчезла и женщина, которая якобы хотела приобрести обувь.

Смогут ли найти мошенников?

Дарья стала жертвой популярной мошеннической схемы. Ловкачи создают поддельные сайты, дают на них ссылки и просят ввести данные банковских карточек. Попасться легко, потому что аферисты – отличные манипуляторы.

По словам психолога Веры Романовой, они входят в доверие и как правило, жертва рассказывает им всю информацию сама. С другой стороны, они постоянно подгоняют в каких-то критичных ситуациях.

Мошенников уже разыскивают правоохранители, говорит и.о. руководителя Киевской местной прокуратуры №5 Антон Ефимов.

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По его словам, было зарегистрировано уголовное производство по факту совершения преступления и мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники.

Подозреваемых зафиксировали камеры наблюдения, когда те забирали товар в магазине электроники, известны их телефонные номера, поэтому есть надежда, что дело будет раскрыто и деньги вернут.

Тем временем в Ужгородском замке нашли тысячелетний клад.

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Источник: Сегодня
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