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Три способа сэкономить деньги на желанные вещи и путешествия

Сегодня, 10:30

Финансовый консультант назвал действенные способы экономии

Каждый человек пытается отложить деньги на отпуск, новый холодильник или ремонт в квартире. Но удается это далеко не всем. Финансовый консультант Алексей Еленков в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" назвал три простых способа экономии средств, следуя которым, каждый сможет отложить нужную сумму на желанную покупку.

Первый способ. Правило 10 процентов

"Это когда доход, допустим 100%, не важно сколько именно – это может быть и 5, и 50 тысяч, из которых следует вывести 10% в резерв", – объясняет финансовый консультант Алексей Еленков. – Нужно взять себе за привычку откладывать от всех поступлений, которые у вас есть, – всегда от определенной суммы выводить проценты в резерв".

Как сэкономить деньги на желанные вещи и путешествия
Как сэкономить деньги на желанные вещи и путешествия
Фото: Depositphotos

Второй способ. Финансовый календарь

"Суть в том, что каждый месяц имеет определенное количество дней, в соответствии с которым вы делаете сбережения. Например, 1 января кладете в копилку 1 гривню, 2-го – 2 гривни, 31 января должны положить 31 гривню", – рассказал эксперт.

Огромным плюсом этого метода сбережений является то, что не нужно откладывать огромные суммы, но в итоге за год такой практики можно отложить около 6 тысяч гривен.

Третий способ. Купюра-друг

"Например, вы решаете, что 50 гривен – это ваша купюра-друг. Идете в магазин и расплачиваетесь 200-гривневой купюрой. Ваша сдача – 50-100 грн, и вы понимаете, что в ваших руках купюра-друг, соответственно, эти 50 гривен должны отложить в копилку", – поделился Алексей Еленков.

Итак, в вашем распоряжении три простых метода, с помощью которых можно сэкономить деньги на желанную покупку или путешествие.

Как правильно приучить себя экономить – смотрите видео:

Ранее мы выясняли, с какого возраста следует учить детей финансовой грамотности.

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Источник: Сегодня
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