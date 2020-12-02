ТОП-5 способов заменить объятия и сохранить психику здоровой

Коронавирус лишает людей физического контакта с людьми. Но альтернатива есть!

Объятия под запретом! Ковид заставляет людей избегать контактов, а из-за этого они грустят и впадают в депрессию, говорят психологи. Есть ли выход и чем можно заменить традиционные объятия – далее в материале.

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Нет объятий – нет проблем

Жительница Днепра Евгения не любила объятий и раньше, потому что таким образом нарушается ее личное пространство. Поэтому сейчас, когда объятия под запретом – радуется.

"Я такой человек, что не могу сказать: отстань от меня, терплю, чтобы не обидеть другого человека. Поэтому сейчас, когда люди это меньше делают, для меня это праздник жизни какой-то", – комментирует девушка.

Чем можно заменить объятия: пять способов

Заменить тесные объятия на касания локтями предлагают в австралийском Университете Гриффита. Советуют это и днепровские медики. Ведь на ладонях может быть до 150 видов бактерий.

В медицинском лицее такое поздравление уже норма. По словам ученицы Дарьи Вальчук, они з одноклассниками просто поднимают руку и говорят привет дистанционно. Девушка отмечает, что какого-то контакта не хватает, но уверена, что эти изменения пойдут на пользу.

Такого же мнения придерживается и другой ученик этого лицея Алексей Андрющенко, который отмечает, что одноклассники стали меньше контактировать, и прежде всего между собой, и между учениками других классов. Но для обучения, чтобы не оставаться дома – лучше так.

Между тем Всемирная организация здравоохранения предлагает еще несколько альтернатив: касания ногами и тайский поклон. Так во время встречи выражают свое уважение люди в всем мире.

А вот бабушка из Италии не признает никаких поздравлений, кроме подмигиваний.

Для тех же, кто без объятий не может – британцы изобрели специальное устройство из пленки, которое позволяет обнять человека, но не обмениваться с ним вирусом или какими-то микробами.

Чем психике грозит запрет на объятия: ответ психолога

Рукопожатие, объятия и поцелуи очень влияют на настроение человека, говорит психолог.

Ведь от прикосновений выделяется гормон счастья – серотонин. Он уменьшает стресс и может снизить кровяное давление.

Эмоциональная поддержка важна каждому человеку Фото: Depositphotos

Психолог Максим Реуцкий говорит, что если нет объятий, близкого контакта, возникает ощущение того, что не состоялся момент сближения, момент эмоционального контакта. То есть, откровенен ли со мной человек, рад ли он меня видеть, хорошие ли у нас отношения?

Психолог говорит: на смену объятиям должно прийти более теплое и продолжительное общение. Именно так можно почувствовать себя нужным, уверенным и счастливым.

Тем временем мы выяснили, как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы.

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