11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Подобрали варианты самых полезных подарков ребенку

Подготовка к новогодним праздникам идет уже полным ходом и если взрослые зачастую знают, что хотели бы получить в подарок, то с детьми ситуация обстоит немного по-другому. Просто подарить какой-то набор шоколада проще всего, а вот, чтобы подарок еще и полезным был – нужно подумать. Сразу после Нового года в стране планируют ввести полный локдаун, поэтому важно подарить ребенку такой подарок, который поможет ему скоротать длинные дни дома во время карантина.

Можете не ломать голову, а воспользоваться нашими подсказками ТОП-11 полезных подарков для детей на Николая и Новый год на любой возраст.

1. Подарочный набор с книгами, раскрасками и головоломками

Таких подарочных наборов сейчас очень много – от уже готовых, до тех, которые вы можете составить сами. Выбираете несколько книг по возрасту ребенка, а также разрисовки, наклейки и головоломки.

Мало того, что ребенку будет интересно доставать все это из коробки, так он потом еще несколько дней будет все изучать – листать или читать книги, разрисовывать все, клеить наклейки и решать головоломки, типа, как попасть из точки А в точку Б через дремучий лес.

2. Кинетический песок

Над ним залипают не только дети любого возраста, а и взрослые. Если учесть, что песок на всех площадках уже замерз, то домашняя песочница может стать хорошей альтернативой. Он бывает разный, но самое важно – это его количество: чем больше песка, тем круче!

Из него можно строить замки, лепить куличики и делать различные пасочки. А еще, он действует, как антистресс – перекидывая его из руки в руку и наблюдая, как пересыпается, успокаиваешься. Вот только этот эффект может оказаться недолгим, ведь убирать после кинетического песка придется основательно.

3. Подарочный бокс "Онлайн Резиденция" с VR-очками

Подарочный бокс "Онлайн Резиденция" — это набор, в котором есть универсальные VR-очки. С их помощью можно посмотреть новогоднее представление с обзором на 360 градусов и эффектом полного присутствия.

Такой подарок — незабываемые впечатления для маленького зрителя от визита в сказочный мир эльфов, фей и их босса. И это не покидая дома! Помимо этого, в бокс вложена упаковка сладкого подарка и промокод на бесплатное пользование "Киевстар ТВ" на 3 месяца.

Магический бокс можно получить в подарок при покупке смартфона стоимостью от 5 999 гривен в любом магазине "Киевстар" или в интернет-магазине. Также его можно отдельно приобрести на сайте компании.

4. Домашний питомец

Все смотрели старый добрый мультфильм про Карлсона и мальчика, который очень сильно хотел собаку. Живое существо – это не игрушка, поэтому его должны хотеть не только дети, а и все живущие в доме. И если все звезды сошлись, то получив в подарок желанного котенка, щенка, хомячка, рыбку или черепаху, ваш ребенок будет в диком восторге. И играть он с ним будет не только во время локдауна, а и все последующее время.

5. Робот

Если по каким-то причинам животное своему ребенку вы подарить не можете, тогда можно найти альтернативу. С появлением различных технологий, можно подобрать ребенку робота, который станет ему другом. У них есть разные функции, от простых движений, до более сложных команд. Вспомните только, как мы игрались тамагочи и бережно оберегали своего героя от голода и недосыпания.

6. Гоночную трассу-конструктор для мальчиков

Мальчикам куда интереснее будет не просто ездить машинками по полу, а и самостоятельно построить для них трассу. Гоночную трассу, которая состоит из небольших элементов можно собрать так, как нравится вашему ребенку. При этом ее каждый раз можно менять, прокладывая новые маршруты. Ваш ребенок точно не заскучает.

7. Игровой набор из куклы и машины на радиоуправлении для девочек

Наверняка у вашей дочери уже есть куклы, которых она укладывают спать и играет с ними в различные ролевые игры. А что, если у куклы будет своя машина, да еще и на радиоуправлении? С такой игрушкой девочка точно не заскучает и обколесит всю квартиру вдоль и в поперек.

8. Игровая приставка

Это не про PlayStation, а современный аналог знаменитого тетриса. Она легко помещается в руку и легко управляется Там есть различные бродилки и головоломки, поэтому скучать с такой игрушкой ребенок точно не будет.

9. Набор для рисования и творчества

Если у ребенка уже есть интерес к творчеству или рисованию, тогда самое время подарить ему большой, но портативный чемоданчик, где есть все. А если к творчеству ребенок относиться нейтрально – то подобным набором с неимоверным количеством фломастеров, карандашей, ручек и другой канцелярии вы все же сможете его заинтересовать. И он как минимум вечер, а то и больше, проведет за ревизией всего, что есть в наборе.

10. 3-D ручка

Если обычными карандашами или фломастерами рисовать не очень хочется, то инновационная 3-D ручка точно понравится вашему ребенку. С ее возможностью можно проявить многие творческие способности – от рисования до моделирования. Такой подарок даже взрослому будет интересно потестировать.

11. Танцевальный коврик

Сначала лед, потом много еды на праздники, потом локдаун и количество физической активности снизиться до катастрофичных показателей. Поэтому игрушка, которая поможет ребенку восполнить отсутствие этой активности, придется по душе и их родителям. Потанцевать или даже устроить соревнования с братом или сестрой, поменяв мелодию, не может не понравится.

Тем временем мы выяснили, что нужно успеть до Нового года 2021.

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