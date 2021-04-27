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Суперлуние 27 апреля: почему его называют розовым и когда ждать следующее

Сегодня, 11:53

Приставку "супер" добавляют к полной Луне тогда, когда она расположена ближе всего к Земле

Большое розовое суперлуние осветило небо ночью во многих уголках мира. Астрономическое явление наблюдали жители Берлина, Стамбула, а еще – нескольких южноамериканских столиц. Почему суперлуние называют розовым и когда ждать следующее – далее в материале.

Видео: Сегодня

Приставку "супер" добавляют к полной Луне тогда, когда она расположена ближе всего к Земле. А розовым суперлуние назвали астрономы НАСА – в честь розовых флоксов, которые распускаются весной.

Следующий суперлуние ожидают 26 мая. А 24 июня вместе с суперлунием будет еще и лунное затмение.

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Cуперлуние сегодня, 27 апреля, называют не только Розовая Луна, а и Яичная Луна, а еще Пасхальное полнолуние. Луна сегодня находиться в знаке зодиака Скорпион.

Первое суперлуние 2021 года – день с невероятной энергетикой еще и потому, что совпадает с полной Луной. Астрологи уверяют, что это прекрасный шанс изменить судьбу, исполнить заветное желание и мечту.

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Источник: Сегодня
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