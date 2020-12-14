Солнечное затмение 14 декабря: как влияет на психику человека

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев

Сегодня, 14 декабря, состоится последнее в 2020 году Солнечное затмение. Оно произойдет в знаке зодиака Стрелец и является средней точкой между лунным затмением и зимним Солнцестоянием.

Примечательно, что в 2020 году затмений было рекордное количество – 6, обычно их около 4 в году.

Затмения ускоряют ход событий, создают мощные импульсы к развитию, поэтому конец 2020 года обещает быть очень насыщенным на различные события. Спокойствие вам только снится!

Солнечное затмение 14 декабря 2020 года: какое влияние окажет на человека

Обычно влияние затмения люди начинают чувствовать еще за несколько месяцев. В день же самого затмения может наступить пик всех переживаний и накативших эмоций.

В этот период люди могут активно вспоминать то, что с ними происходило когда-то, проигрывать в голове все ситуации, вести внутренние монологи, которые сильно забирают энергию.

Это очень важный, энергетически мощный и насыщенный период.

В период Солнечного затмения активизируется сфера денег и взаимоотношений. То, что скрывалось годами – становится известным. А если все время пытались получить то, что не ваше, чего вы не заслужили, то сейчас вам будет тяжело – вы потеряете эту жилку. Но если вы наоборот – где-то не дополучили или вас ранее обделили, то под Новый год непременно получите неожиданную прибыль. Сейчас вам нужно держать баланс во всех делах и эмоции под контролем.

Полное солнечное затмение пройдет 14 декабря Фото: Unsplash

До наступления Солнечного затмения важно избавиться от лишнего: негатива, блокирующих убеждений, безденежья, одиночества и страха. Рвите изжившие себя отношения и очищайтесь от всего, что грузом тянет вниз и не дает развиваться.

А уже после затмения наступит период растущей Луны, а за ним и зимнее Солнцестояние 21 декабря. Это важное время, когда нужно закладывать новые возможности: привлекать новые возможности, строить планы и цели, прописывать желания.

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Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в день солнечного затмения.

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