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Сладкое, алкоголь и просмотр новостей: как изменить привычки, которые усиливают тревожность

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 мая, 21:44
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Пять привычек, которые способны усугубить наше эмоциональное состояние и негативно повлиять на ментальное здоровье. Что делать и как преодолеть – читайте в материале
Что стоит знать, чтобы побороть тревожность
Что стоит знать, чтобы побороть тревожность / Фото: Коллаж: Сегодня

Больше двух месяцев украинцы живут в постоянном стрессе. Круглосуточные сирены, авиаудары, новости из "Азовстали"… Так проходят теперь наши будни.

Все это напряжение сопровождается тревожностью. Рассказываем, какие наши привычки усиливают эмоциональную нестабильность и как с ними бороться.

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Сладкое

Многие, даже не сладкоежки, заметили, что во время войны усилилось желание съесть шоколад, конфеты или печенье. После сладкого люди чувствует себя менее тревожно. На самом деле все, это все сахар. Он имеет свойства временно приглушить ту часть мозга, которая активна во время беспокойства, приостанавливая выброс гормона стресса кортизола. Стоит помнить, что чрезмерное потребление сахара повышает реакцию организма на стресс, а соответственно это приводит к еще большей тревожности.

Спорт

Отсутствие физической активности прямо влияет на функции организма, а также и на его физиологию. Старайтесь гулять на свежем воздухе каждый день, начните заниматься дома или бегать.

Алкоголь

После того, как власти разрешили продажу алкоголя во многих регионах страны, мы устремились в магазины за "чудодейственным эликсиром", чтобы снять стресс. Употребление алкоголя, чтобы расслабиться – это заблуждение. Спиртные напитки временно поднимают настроение, так как организм начинает вырабатывать серотонин и дофамин. Но, в течении нескольких часов после употребления, вы будете чувствовать себя еще больше тревожно.

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Новости

С первых минут пробуждения и до последних перед сном мы постоянно читаем новости. Постоянный просмотр новостей еще больше усиливает обеспокоенность и страх, подавленное настроение и тревогу. Конечно, сейчас важно быть в курсе происходящего, но старайтесь выделить определенное время для чтения новостей, и не делайте это сразу после пробуждения и непосредственно перед сном.

Сон

По возможности, высыпайтесь. Сон способен восстановить физическое и эмоциональное состояние. Его нехватка приведет к депрессии и ухудшению здоровья.

Читайте о 12 привычках, усиливающих тревожность, на сайте Vogue.ua.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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