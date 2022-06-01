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Сколько осталось жить Путину – расчет нумеролога

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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1 июня, 17:01
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Нумеролог Владислав Грицай назвал дату смерти президента РФ Владимира Путина и рассказал, чем завершится война в Украине – читайте подробности
Нумеролог назвал год смерти Путина
Нумеролог назвал год смерти Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о кончине президента РФ, которую предсказал Нострадамус. Нумеролог Владислав Грицай в эфире программы "Ранок з Україною" во время разговора с ведущими канала Украина Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем рассказал, сколько осталось жить российскому диктатору и какая судьба ждет Украину после войны.

По словам нумеролога, президент России специально переписал свою официальную дату рождения. В его документах указана дата 07.10.1952, однако на самом деле диктатор родился на 2 года раньше.

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Он сейчас живет по вымышленной дате. Она и повлияла на его судьбу. Если сложить официальную дату его рождения – получим две 7-ки, а эта цифра приносит удачу – это энергия воина, энергия власти, характер человека, постоянно пытающегося выйти в состояние агрессии и гордыни. Его же настоящая дата рождения не имеет такой силы – родившийся в этот день человек не имеет влияния на других. В нем нет стабильности, – объяснил нумеролог Владислав Грицай.

Также нумеролог просчитал число личного года Путина на сегодняшний день.

Если взять день и месяц его рождения и сложить эти цифры с 2022 годом – выходит 14/5. При этом пять – это та цифра, от которой он убегал, изменяя дату рождения. Далее мы должны умножить 7 (день его рождения) на два – получаем 14. От 14 отнимаем 14 и получаем два нуля. Это говорит о великой вероятности смерти. Более того, его критический возраст – 70 лет, – рассказал эксперт.

Владислав Грицай отметил, что для Путина в этом году есть 3 критических месяца: март, май и август. Напомним, в мае уже говорили об операции, которая необходима диктатору, а в августе есть большая вероятность того, что он умрет или впадет в кому.

Дело в том, что судьба Путина связаны с датами. Так, 30.12.1922 года был создан Советский Союз и к 100-летию он хотел восстановить его, захватив Украину.

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Если взять День независимости Украины и дату рождения Путина, получим перекрестные числа. Это бывает очень редко в нумерологии. Но на деле это значит, что Украина полностью уничтожит Путина. Агрессор выбрал странную дату нападения, ведь 2022 год для Украины очень важный год. Энергия украинского рода сегодня сверхсильная. Поэтому неудивительно, что наши воины часто говорят о том, что чувствуют помощь высших сил и предков, – поделился Грицай.

Смотрите видео с нумерологом в программе "Ранок з Україною":

Напомним, программа "Ранок з Україною" выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV". Канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Вам будет интересно прочитать предсказание грузинской пророчицы Лели Какулии о судьбе Путина.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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