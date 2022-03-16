Скажи нет "помощи" в обмен на взятку или секс-эксплуатацию – куда жаловаться в таких случаях

Если за предоставление помощи у вас просят взятку или секс-"услуги" – ни в коем случае не соглашайтесь, это недопустимо! Куда звонить в таких случаях – в статье

Помните, что «помощи» в обмен на секс-услуги или взятку нет и не может быть! Сообщайте о таком недопустимом поведении конфиденциально или по телефону / Фото: rozirvykolo

Сегодня из-за нападения РФ на Украину тысячи украинцев и украинок оказались в критической ситуации: их безопасность, здоровье, комфортные условия и жизнь зависят от полных незнакомцев. Если представители гуманитарных организаций взамен на еду, жилье или другую помощь требуют взятки или пытаются втянуть вас в секс-эксплуатацию – не молчите, сообщает ОО "Розірви коло".

К сожалению, иногда рядом с людьми, которые искренне стремятся помочь, находятся и такие, кто пытается воспользоваться теми, кто находится в зависимости от обстоятельств.

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Если представители гуманитарных организаций взамен на еду, жилье или другую помощь требуют взятки или пытаются втянуть вас в секс-эксплуатацию – не молчите / Фото: rozirvykolo

ОО "Розірви коло" сообщает об PSEAH — это межведомственный постоянный комитет по защите сексуальной эксплуатации, надругательства и сексуальных притязаний. Вместе с UNFPA они понимают, как важно говорить о неприемлемости таких действий.

Помните, что "помощи" в обмен на секс-услуги или взятку нет и не может быть! Сообщить о недопустимом поведении вы можете конфиденциально на почту [email protected] или позвоним по номерам 0-800-309-110; 0-800-30-77-11; 0-800-331-800.

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Если ваш город или село оккупирован рашистами, постарайтесь не делать поступков, которые навредят вашей безопасности, вам может помочь материал "Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь".

Также важно найти способ минимизировать стресс и поддержать нервную систему, читайте "Как восстановить сон во время войны – советы врача, которые помогут".