Почему мы чувствуем вину за то, что выехали из Украины и оставили близких – объясняет психолог

Многие украинцы, которые оставили дом и уехали из страны, чувствуют вину за свой поступок. Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как правильно воспринимать "комплекс того, кто выжил"

Психолог Светлана Арефния рассказала, как беженцам относиться к чувству вины / Фото: unsplash.com

Мы уже рассказывали, что такое травма свидетеля и как с ней справиться. Миллионы украинцев вынуждены были покинуть свой дом и даже выехать за границу. Это решение далось нелегко. Оказавшись с сравнительной безопасности, многие испытывают чувство вины. Ведь они приняли решение и уехали, а друзья, соседи и даже близкие люди остались в Украине.

Психолог Светлана Арефния говорит, что беженцы не знают, как им теперь себя вести. Они постоянно думают о том, что допустили ошибку. Винят себя в том, что не заставили родных выехать вместе с ними. Не взяли самое необходимое, некоторые люди даже не успели закрыть дверь квартиры и отключить газ. И самое главное, приняв решение уехать, они якобы предали Украину.

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Как побороть чувство вины

Психолог объяснила в программе "Зірковий шлях", что с чувством вины можно и нужно бороться.

Необходимо понять два главных условия вынужденного переселения, – отметила Арефния. – Во-первых, это временно. Во-вторых, вы спасали свою жизнь и жизнь детей или пожилых родителей.

Очень важно взять ответственность за свое решение:

Я так поступила, потому что считала – это правильно.

Теперь у вас новая жизнь и к ней нужно адаптироваться. Однако утрата прошлой жизни не проходит безболезненно.

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5 стадий переживания утраты

Светлана Арефния описала:

Первая стадия – это шок, когда вы неприятно удивлены тому, что произошло, и не верите в происходящее до последнего.

– это шок, когда вы неприятно удивлены тому, что произошло, и не верите в происходящее до последнего. Вторая стадия – возражение, что такого не может быть.

– возражение, что такого не может быть. Затем наступают последние стадии: злость, депрессия и принятие.

Каждый из нас сейчас находится на каком-то этапе проживания потери. Ускорить это нереально. Должно пройти время. Избавиться от тех ощущений, которые возникают, а они могут появляться хаотично, тоже не получится. Нужно просто их проживать, тем самым давая себе возможность быть в этих эмоциональных состояниях, но опираться на тех людей, кто готов вас поддержать, – объяснила Светлана Арефния

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