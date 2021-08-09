Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Женщин привлекают мужчины, которые умеют держать свое слово, на которых можно положиться и быть в них уверенными. Астрологи утверждают, что эти качества связаны с датой рождения человека.

Какие знаки зодиака самые ненадежные среди мужчин / Фото: Pexels

Звезды показали, что среди 12 знаков зодиака три абсолютно точно можно назвать самыми ненадежными среди мужчин. Какие именно – читаем дальше.

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Дева

Этих мужчин женщины считают не очень порядочными и совсем не надежными из-за того, что они слишком зациклены на себе и совсем не обращают внимания на потребности женщин.

А еще, Девы очень долго решаются на бракосочетание, что сильно злит женщин. Они считают представителей этого знака зодиака настоящими эгоистами.

Скорпионы

Интересно, что этот знак зодиака считается самым сексуальным, при этом мужчины-Скорпионы совсем не вызывают доверия у женщин. Скорее всего, из-за их постоянного флирта, ведь их называют настоящими бабниками.

Весы

Представители этого знака зодиака любят много обещать и ничего из этого не выполнять. Это сильно раздражает женщин, которые просто не могут рассчитывать на такого мужчину ни в каком вопросе. Поэтому часто отношения с мужчиной-Весы заканчиваются очень быстро.

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