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С какого возраста следует учить детей финансовой грамотности

Сегодня, 14:30

36% украинцев совсем не пользуются услугами банков, потому что не умеют

Украина занимает последнее место в Европе по уровню финансовой грамотности населения. Почему важно этому учить детей с самого детства и как осведомленность в финансовых процессах работает на практике, рассказала детский психолог Оксана Сашенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Каким должно быть экономическое воспитание детей

Экономическое воспитание – важная составляющая развития ребенка. Уже с детства эксперты советуют приучать ребенка планировать расходы, чтобы в зрелом возрасте не столкнуться с накоплением долгов и фанатичной зависимостью от денег. Воспитание финансовой грамотности отличается в зависимости от возраста ребенка.

Финансовая грамотность важна для воспитания детей
Финансовая грамотность важна для воспитания детей
Фото: freepik.com

"Например, с детьми в возрасте 3-5 лет можно играть в магазин, давая им или игрушечные деньги, или листочки с деревьев. А с 6 лет ребенку можно начинать давать карманные деньги на 2-3 дня вперед. Потому что это позволит ребенку рассчитать, сколько нужно финансов и сколько еще может остаться денег и на какие нужды они могут пойти", – советует психолог Оксана Сашенко.

Правильное финансовое воспитание с детства приучит малышей правильно относиться к деньгам, ведь они достаются плодотворной работой.

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Почему в Украине проблемы с экономическим воспитанием

В Европе 48% людей начинают работать до 18 лет. В Украине же этот показатель составляет лишь 18%. Это зависит не только от экономического воспитания родителей, но и школьной программы.

"Поступление в университеты не требует элементов финансовой грамотности. Поэтому дети, которые практически все ориентированы на вступление в университеты, особенно не заинтересованы в этих курсах", – объясняет директор финансового лицея Юрий Шукевич.

36% украинцев совсем не пользуются услугами банков, потому что не умеют
36% украинцев совсем не пользуются услугами банков, потому что не умеют
Фото: НБУ

По данным исследований, Украина занимает последнее место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития по уровню финансовой грамотности населения. 36% украинцев совсем не пользуются услугами банков, потому что не умеют.

Первое место по финансовой грамотности занимает Франция, где финансовая программа обучения была запущена в 1901 году. В Британии наиболее популярный предмет в школе – собственные средства, а с 11 лет каждый без исключения усваивает информацию о кредитных и дебетовых картах.

Как учить детей финансовой грамотности – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, что частое использование гаджетов маленькими детьми негативно влияет на их развитие.

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Источник: Сегодня
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