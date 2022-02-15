Российская блогерша оставила гомофобный комментарий под фото Симона Порта Жакмюса. Разгорелся скандал

Девушка не скрывает своего мнения и не понимает, почему ее травят в Сети. Похоже блогерша не понимает, что за свои слова нужно отвечать

Блогер стоматолог решила высказать свое мнение в отношении ЛГБТ-сообщества / Фото: Коллаж: Сегодня, Jacquemus

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс, который одевает голливудских знаменитостей от Ирины Шейк до Беллы Хадид, опубликовал в аккаунте своего одноименного бренда пост, который всколыхнул общественность.

Симон сделал скрин гомофобного комментария, который оставила блогер-стоматолог из России. Девушка по имени Аня Сафарова написала под фото Симона целующегося со своим бойфрендом Марко Маэстри:

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Раньше я хотела твою сумку. Но, сейчас нет* (тут Аня вставила рвущий смайл).

Пост Симона Порта Жакмюса / Фото: Jacquemus

Пост Симона Порта Жакмюса / Фото: Jacquemus

Симона явно задел такой открытый гомофобный посыл под снимком с его любимым. Дизайнер не растерялся и ответил на комментарий шуткой:

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Это мои сумки не хотят тебя.

Дальше Симон сделал скрин комментариев и опубликовал его в аккаунте своего бренда Jaquemus. К слову, в Instagram-аккаунте бренда насчитывается порядка 4,2 млн подписчиков. Также Симон написал, что, если бы девушка только знала сколько гомосексуалов работает в его компании и что его команда не хочет видеть среди своих клиентов гомофобов.

Мне не нужно ваше гомофобное мнение. И мои сумки не хотят вас. Убирайся

Аня Сафарова – начинающий блогер-стоматолог. Суда по Instagram-аккаунте девушки, она много путешествует, любит дорогие рестораны, украшения, платья и, конечно, машины. Кто платит за весь этот банкет не ясно, Аня не делиться пока с подписчиками подробностями личной жизни.

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После поста Симона, Сафарова решила опубликовать подробности своего поступка в сториз, она рассказывает, что не понимает, почему не может высказывать свое мнение и не видит в своем комментарии ничего страшного. В след за этим, на Сафарову тут же посыпалась волна негодования и возмущения. Ей стали писать в личные сообщения, звонить онлайн, оставлять комментарии под ее снимками. Многие пользователи Сети пытались объяснить девушке, что представители ЛГБТ-сообщества тоже люди, сами соотечественники называют ее недалекой.

Сториз Анны Сафаровой / Фото: Инстаграм

Похоже, пользователи добиваются одного – заблокировать Сафарову в соцсети. Многие высказывают мнение, что такие персонажи не должны присутствовать в Сети и нести глупости в массы.

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