Ретроградный Сатурн в Козероге: какое влияние окажет на людей

Сатурн отвечает за режим, порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли и преодоление трудностей, терпение и дисциплину

С 23 мая по 11 октября Сатурн начнет свое ретроградное движение Фото: Pixabay

С 23 мая Сатурн начнет свое ретроградное движение, которое продлиться до 11 октября. Произойдет этот в знаке Козерога. Чего ждать от Сатурна в этот период и как его ретроградность повлияет на людей – далее в материале.

Ретроградный Сатурн: какое влияние окажет на людей

Планета Сатурн отвечает за режим, порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли и преодоление трудностей, терпение и дисциплину. А знак Козерога отвечает за карьеру и социум. Влияние Сатурна люди почувствуют за несколько дней до начала его ретроградного движения.

В этот период вылезут на поверхность проблемы, нерешенные вопросы, которые вы постоянно откладывали или забывали о них.

В период ретроградного Сатурна вам будет сложно определиться со своей сферой деятельности, потому что идет или переоценка или недостаточная оценка своих сил и способностей. Может появится ощущение, что вы не живет, а выживает.

Кроме того, может появится сложность во взаимодействии с другими людьми. В этот период будет сложно придерживаться режима и идти по графику.

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Ретроградный Сатурн 23 мая: что нельзя делать в этот период

В период ретроградности нельзя торопиться. Вступать в брак. Подписывать контракты. Менять работу. Регистрировать предприятия. Запускать новые проекты. Переезжать. Вкладывать деньги. Начинать ремонт и строительство.

Что можно делать в ретроградный Сатурн

Навести порядок в доме, мыслях, делах, документах. Проанализировать свою жизнь и пересмотреть свои взгляды. Учиться взаимодействовать в обществе. Заканчивать начатые дела. Заняться медитацией, йогой, духовными и дыхательными практиками.

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