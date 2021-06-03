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Реально ли в Украине сорвать джекпот в лотереи и кто может стать этим счастливчиком – ответ ученого

Сегодня, 09:34

В этом году украинец сорвал крупнейший в истории Украины джекпот в 33 миллионов гривен, но на руки получит лишь 25 миллонов

Кто может выиграть в лотерею
Кто может выиграть в лотерею
Фото: Unsplash

Хотите выиграть миллион? Реально ли это, просто купив лотерейный билет. Можно ли благодаря математике просчитать возможный выигрыш – разбирались в материале.

Какие суммы выигрывают в лотереи

Житель Южной Каролины после череды неудач выигрывает двойной приз в 2 млн долларов! А в штате Мичиган местный любитель лотерей в шоке: он только узнал о призе в 4 млн долларов! Лотерейные билеты купил на обычной автозаправке. Мгновенно становится миллионером и житель Северной Канады. Мужчина сорвал джекпот! Билет купил за 5 долларов, а выиграл 6 миллионов!

Каковы шансы в Украине сорвать джекпот

В этом году украинец сорвал крупнейший в истории Украины джекпот в 33 миллионов гривен. Имя он не разглашает. Но на самом деле получит он не всю сумму, а чуть более 25 миллионов гривен. Все остальное пойдет на налоги.

По словам руководителя отдела маркетинга Украинской национальной лотереи Ксении Бойковой, с каждого выигрыша высчитывается 18% налогов на добавленную стоимость, и 1,5% – военный сбор. В общем 19,5%.

Кто может выиграть в лотерею
Кто может выиграть в лотерею
Фото: journaldemontreal

Пенсионерка Наталья выиграла более 57 тысяч гривен и тоже оплатила налоги со своего выигрыша. Деньгами поделилась со своими тремя сыновьями. Секретом успеха называет счастливые номера – их всегда указывает на билетах.

"Одно из полей – это даты рождения. Двух сыновей, мой. Двух невесток и внука. Это у меня такое счастливое поле", – говорит Наталья, которая играет в лотерею уже 15 лет и планирует остановиться, когда выиграет джекпот в 5 миллионов гривен.

Какие реальные шансы выиграть заветные миллионы в лотереи

Математик взял в пример обычную лотерею, где нужно выбрать 6 цифр из 52, а выигрышные выпадут в лототроне.

"Угадать джекпот, который будет равняться несколько миллионов гривен – вероятность единица на 20 миллионов. То есть это очень маленькая вероятность. Если половина жителей Украины сыграет в эту игру, то только один человек угадает джекпот", – поясняет старший научный сотрудник института кибернетики НАН Украины Андрей Маленко.

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Еще один вариант выиграть – купить как можно больше билетов в одни руки, но тут есть риски потратить все деньги.

По словам математика, чем больше билетов вы покупаем – тем вероятность выиграть джекпот или серьезный выигрыш ​​увеличивается. Но при этом увеличиваются и ваши расходы.

Чем опасна зависимость от лотереи

Расходы и желания растут и после выигрыша. Остановиться игрокам бывает крайне сложно, особенно после первого выигрыша, поэтому обычно пробуют еще – ради азарта. Что может привести к зависимости – игромании.

"Игра в лотерею сводится к азартной играм, а они уже относят к зависимостям, потому что человек гонится за дофамином, хочет победить. В игре он реализуется, в игре достигает, в отличии от того, что происходит в реальной жизни", – поясняет медицинский психолог Ольга Иович.

Реально ли в Украине выиграть в лотереи
Реально ли в Украине выиграть в лотереи
Фото: Depositphotos

Плохое влияние больших выиграшей

Большие деньги многим так и не принесли счастья. В Великобритании безработный Майкл Кэрролл выиграл 15 миллионов долларов. Счастливчик купил дома, спортивные автомобили, устраивал вечеринки и регулярно употреблял наркотики. Это и довело британца к банкротству. Сегодня Кэрролл работает мусорщиком, получая 5 долларов в час. И признается, что так жить

Трагической получилась и судьба победительницы лотереи в России. Безработная Надежда Мухаметзянова из Уфы выиграла миллион долларов. На деньги семья купила жигули и новую квартиру. Туда счастливчики приглашали друзей и часто выпивали. В одну из посиделок произошел пожар. По словам соседей, Надежда пыталась потушить огонь даже норковыми шубами, но это не помогло. После трагедии супруги пьянствовали еще больше и через 5 лет потратили все до копейки. Даже на похороны Надежды мужчине пришлось занимать деньги.

Тем временем американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларов.

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Источник: Сегодня
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