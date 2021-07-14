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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Психолог назвал эффективный способ избежать эмоционального выгорания на работе

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
14 июля, 10:15
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Самый масштабный в мире эксперимент по переходу на 4-дневную рабочую неделю показал, что сокращение рабочих часов не приводит к потере производительности, а делает сотрудников счастливее
Как избежать эмоционального выгорания на работе
Как избежать эмоционального выгорания на работе / Фото: Unsplash

Горящие дедлайны, отсутствие полноценного отдыха приводят к стрессу и эмоциональному выгоранию. Психологи советуют чаще отдыхать, заниматься тем, что приносит удовольствие и уделять больше времени себе. Теперь же появилась новая тенденция – сокращение рабочего времени без уменьшения зарплаты. Такое движение называют "four-day week" (4-дневная рабочая неделя). Психолог Вячеслав Халанский рассказал, чем это полезно для психики человека и его эмоционального благополучия.

К слову, мы уже писали, чем эмоциональное выгорание опасно для здоровья и почему украинцы этого не понимают.

Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский
Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский / Фото: пресс-служба

В чем суть движения "four-day week"

В последнее время тенденция сокращения рабочего времени без уменьшения зарплаты становится все более мощной в странах Европы. Пандемия коронавируса только ускорила процесс, ведь многие сотрудники начали работать в удаленном режиме и у них появилось больше свободного времени. Понятно становится также, что мало кто хочет возвращаться к прежним условиям труда: желание сократить рабочий день становится "новой нормой".

Чем полезно сокращение рабочего времени

Начиная с Генри Форда эмоциональное истощение, как и перегрузки, перестали быть частными вопросами психиатров и бизнес-организаций – он вывел это на государственный уровень. Когда титан промышленности ввел на своих предприятиях пятидневную рабочую неделю, все говорили, что он сошел с ума. Однако Форд доказал, что 40-часовая неделя увеличивает производительность труда.

Более 40 лет исследований показывают, что производительность и психология тесно связаны.

Сокращение рабочего времени, по мнению нидерландского историка Рутгера Брегман, решает почти все проблемы: стресс, выгорания, несчастные случаи на производстве, безработица, старение населения, изменения климата.

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Сокращение рабочего дня делает людей счастливее

В июне 2021 года в Исландии завершился самый масштабный в мире эксперимент по переходу на 4-дневную рабочую неделю "Going Public: Iceland's Journey to a shorter working week". Он начался еще в 2015 году под влиянием общественных организаций, и со временем распространился на 2500 сотрудников различных отраслей и условий труда (это более 1% работающего населения страны).

Эксперимент показал, что сокращение рабочих часов не приводит к потере производительности, более того, делает сотрудников гораздо счастливее. Уменьшается уровень стресса, растет эффективность труда и укрепляется корпоративный дух на рабочем месте, высвобождается больше времени на себя и семью.

В результате 86% трудоспособного населения Исландии сейчас имеют контракты, или перевели их на более короткое рабочее время без сокращения зарплаты, или предоставляют им право на это в будущем.

По словам Вячеслава Халанского, в Украине слабые попытки сокращения рабочей недели прекратились. Но есть несколько рекомендаций, как можно улучшить ситуацию в вашей компании.

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1. Заботьтесь о психическом здоровье сотрудников

Создайте стратегию заботы компании об эмоциональном и психическом здоровье сотрудников. Например, пригласите психолога, чтобы он рассказал об основах психического здоровья: что такое депрессия, паническая атака и т.п., есть методы диагностики своего состояния и способы взаимопомощи.

2. Меняйте корпоративную культуру, если она вызывает стресс

Согласно Mental Health America – Mind the Workplace, сотрудники с высокими показателями уровня стресса работали в компаниях, где господствовала культура замалчивания персональных проблем или трудностей.

3. Обеспечьте базовую психологическую и финансовую безопасность

Сюда входит вовремя выплаченная заработная плата, гарантия сохранения рабочего места, гарантированный отпуск.

4. Формируйте атмосферу доверия

Это помогает уменьшить стресс и положительно влияет на производительность людей.

5. Обратите внимание на концепцию четырехдневной рабочей недели

Есть много исследований, которые говорят о положительных результатах как для сотрудников, так и для компании в целом. Счастливые работники = эффективный бизнес.

Синдром выгорания. Когда срочно нужен отпуск – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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