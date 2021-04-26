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Позитив заговорил про детей и сольную карьеру. Когда ждать?

Сегодня, 14:40

После распада группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний уже готовится выйти на сцену сам

Экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний, которого все знают, как Позитив, работает над своим сольным проектом. Об этом он рассказал "Зірковому шляху" пока делал свой вклад в озеленение планеты и высаживал деревья вместе с Мозги Групп.

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Видео: Сегодня

Чтобы придать нашей планете красоты, а людям кислорода, звезды собрались в одном из парков в Пуще Водице, чтобы посадить деревья. Среди них был и Позитив, который уверен, что хоть одно дерево должен посадить каждый человек.

"Мне кажется – это хорошее дело, если каждый из нас посадит хоть одно дерево в жизни. Я с удовольствием, я хоть каждый день готов деревья сажать", – говорит певец.

Бытует негласное правило, что каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и родить сына. Позитив говорит, что и сына и дочь хочет: "Но это все со временем".

Позитив
Позитив
Фото: instagram.com/positiff

Кроме того, после распада группы "Время и Стекло" Алексей уже готовится выйти на сцену сам.

"Будет сольная карьера, я надеюсь, что она получится. Сижу на студии, думаю над материалом, думаю, какие песни делать. Потому что есть очень много материала, который уже был написан", – рассказал Позитив.

Тем временем слухи о том, что экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний разводится с супругой Анной Андрийчук, подтвердились.

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Источник: Сегодня
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