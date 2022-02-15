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Полнолуние 16 февраля 2022 после Сретения: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 февраля, 14:22
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Этот период хорошо подходит для коллективных мероприятий, веселья и приподнятого настроения
Полнолуние 16 февраля: время веселья и праздничного настроения
Полнолуние 16 февраля: время веселья и праздничного настроения / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

16 февраля, на следующий день после Сретения-2022, наступит последнее зимнее полнолуние в нынешнем сезоне. Чем интересен этот период, как правильно себя вести, что можно, а что не стоит делать, читайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 16 февраля

Итак, 16 февраля в 18 часов 57 минут по киевскому времени будет полнолуние, которое традиционно называется Голодная Луна . Это и понятно, ведь оно приходится на конец зимы, когда у людей в давние времена оставалось уже не слишком много запасов, приходилось экономить продукты. А еще в эту луну обычно начинался Великий пост – самый длительный и суровый в году.

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Кроме этого, февральское полнолуние имеет и несколько других не менее красноречивых названий: Снежная Луна, Ледяная Луна, Дикая Луна, Быстрая Луна, Луна Очищения.

Полнолуние 16 февраля пройдет под знаком зодиака Лев , который способствует активному, приподнятому и бодрому настроению, дает ощущение силы и способности чуть ли не перевернуть весь мир.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а потому могут совершать ошибки.

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Как себя вести во время полнолуния 16 февраля

  • Полнолуние под знаком Лев отлично подходит для веселья и праздника .
  • Также хорошо пройдет организация спортивных, культурных массовых мероприятий .
  • Знак Льва благотворно влияет на сплочение коллектива , так что полезно работать в этом направлении.
  • В этот период стоит обратить внимание на внешность и имидж : то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Что нельзя делать во время полнолуния 16 февраля

  • В дни Льва не скупитесь на комплименты и добрые слова окружающим.
  • Не пропустите удачное время, если хотите произвести благоприятное впечатление .
  • Старайтесь не рисковать , потому что Луна во Льве привносит склонность к авантюрам.
  • Велика вероятность ошибок , о которых впоследствии придется пожалеть.
  • Не стоит заниматься серьезными финансовыми делами, а также оформлять сделки с недвижимостью.
  • Также не нужно начинать новые дела – они не принесут ожидаемого результата.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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