Почему нельзя дарить часы: откуда взялось суеверие, приметы, мнения людей

Вера – сильнейшая панацея и мотиватор наших поступков, поэтому не всегда нужно искать приметы в очевидной неизбежности некоторых вещей

Почему нельзя дарить часы возлюбленным и кому можно / Фото: pixabay.com

В преддверии Дня влюбленных и поиска подарков на 14 февраля всех интересует: почему нельзя дарить часы возлюбленным? Рассказываем, что говорят об этом эксперты и какие реальные последствия могут быть.

Существует множество примет правдивых и не очень о том, что нельзя дарить. Например, принято считать, что ни в коем случае нельзя дарить девушке зеркало, мужчине – часы и всем в целом – ножи. Но если углубиться в вопрос, то мы узнаем, что в каждой стране существуют свои поверья и приметы насчет подарков. Французы считают, что нельзя дарить парфюм незамужним девушкам. Немцы никогда не дарят канцелярские принадлежности и еженедельники. Но чем не угодили часы?

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Первыми приняли решение не дарить часы суеверные китайцы, которые считают опасной вещь, меняющую то, что не может уловить человеческий глаз. Но еще дело в том, что у них существует иероглиф, обозначающий хронограф, во многом схож со знаком, который обозначает смерть. Из-за чего они думают, что получить хронометр в любом виде – плохая примета и сулит быстротечный уход из жизни.

В нашей культуре тоже настороженно относятся к подарку в виде часов. Считается, что такой презент повлечет за собой общие невзгоды и болезнь в жизнь человека, а если возлюбленные дарят часы друг другу, тогда это непременно повлечет за собой расставание, разлуку.

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Почему по приметам нельзя дарить часы любимому человеку?

Часы не дарят любимым людям, потому что такой подарок обязательно приведет к размолвкам и разлуке. Одна из примет говорит, что супружеской паре или просто влюбленным грозит ссора или даже конец отношений, как только стрелки подаренных часов остановятся. Другое поверье гласит, что расставание после такого подарка неизбежно в любом случае, даже если механизм надежный и никогда не остановится.

Не существует однозначного ответа на вопрос, можно ли дарить часы. Это каждый должен решать для себя сам. Девушки в этих вопросах более нерешительны, чем мужчины.

Можно ли на день рождения подарить наручные часы не возлюбленным?

Выбирая подарок для своего начальника или бизнес-партнера, мы всегда опираемся на качественные и дорогие аксессуары, подарки с характером. Поэтому дорогие и хорошие часы в таком случае – привычное дело. Хороший, брендовый и дорогой наручный аксессуар способен подчеркнуть статустность и солидность человека.

Дарить часы на день рождения можно без каких-либо опасок брату, отцу, коллеге по работе, начальнику. А вот что касается любимого мужчины, тут уж решайте сами, все зависит от суеверности. Несмотря на это, любой мужчина по достоинству оценит такой презент.

Почему нельзя дарить часы возлюбленным и кому можно / Фото: pixabay.com

Можно ли дарить часы женщине: значение подарка по приметам

Настоятельно рекомендуем перед тем, как дарить часы жене или любимой девушке, узнать, что она думает об этом. Потому что вера – сильнее любого лекарства. Если человек искренне считает, что часы неизбежно приведут к разлуке – то так оно и случится, неважно, владеет ли аксессуар на самом деле такими сильными свойствами.

Можно ли дарить часы: отзывы реальных людей

Подарила парню когда-то на День святого Валентина часы. Мы встречались 1,5 года. К осени я от него ушла, встретила другого Не знаю, имеют ли часы к этому отношения, но в целом я рада, что не связала с ним судьбу. Больше дарить часы никому не собираюсь, – рассказала Лена, журналист.

Мы встречались с парнем и жили вместе 4 года, планировали семью, все было хорошо. Существовали небольшие проблемы, как у всех, но не более. На день рождения подарила ему часы Royal London, которые ему нравились. Хотя всегда знала, что нельзя их дарить. Накручиваю себя или нет, но вскоре парня будто подменили. Я ушла от него, но фактически он сам и спровоцировал разрыв, – сообщила Екатерина, врач дерматолог-косметолог.

Не знаю, сколько раз я получал в подарок часы от друзей, партнеров, благодарных пациентов. С кем-то общаемся, с кем-то нет. Но профессия врача довольно прагматична, поэтому я не верю в приметы. Жизнь скоротечна и изменчива, а часы здесь ни при чем, – считает Николай, врач-хирург.

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