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Почему мы чувствуем вину перед домашними животными – мнение ученых

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
27 декабря, 12:55
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Как оказалось, люди часто лгут домашним любимцам. Причины могут быть разные. Но, большинство из нас чувствует себя виноватыми. Рассказываем подробности
Люди часто страдают от того, что врут домашним животным
Люди часто страдают от того, что врут домашним животным / Фото: Коллаж: Сегодня

Как часто вы врете своим домашним любимцам? Из-за плохой погоды или лени не хотите долго торчать на улице, пока ваш пес справит нужду, не даете больше вкусняшек, не хотите идти в магазин за любимым кормом… Причин может быть много.

Онлайн-платформа Vetster, предоставляющая ветеринарную помощь, провела опрос, чтобы выяснить, как на самом деле чувствуют себя владельцы животных, когда врут им. Результаты оказались очевидны – люди чувствуют себя виноватыми.

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В опросе приняли участие 2 тысячи человек, у которых есть домашние любимцы. Так, вину чувствуют 8 из 10 владельцев, которые лгали своим животным. Как оказалось, 43% людей признали, что умышленно лгут домашним животным.

Также из опроса стало ясно, что 59% хозяев переживают, что проводят мало времени с животным, 58% считают, что тратят на них слишком мало денег.

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Чувство вины люди в большинстве случаев испытывают, когда их животные болеют или травмируются, если владельцы отказываются от прогулок в непогоду (54%), прогоняют животное с дивана или кровати (53%) и случайно наступают на них (43%).

57% признались, что загладить вину стараются, угощая животных снеками и вкусняшками (57%), гладят или чешут им живот (55%) и больше времени играют с ними (48%).

Доктор и медицинский директор портала Vetster Сара Мачелл отметила, что вина – это нормальная эмоция. Если человек способен трансформировать это чувство в любовь и заботу, то он сможет выстроить здоровую среду для животного.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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