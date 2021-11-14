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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Почему мужчины считают женщин истеричками – объясняет психолог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
14 ноября, 10:00
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К сожалению, гендерные стереотипы – реальность, в которой приходиться жить женщинам в 21 веке
Женская истерика - миф или реальность
Женская истерика - миф или реальность / Фото: freepik.com

Как бы дико это ни звучало, но до сих пор есть люди, которые считают, что у женщин мозг меньше мужского, а главная их роль на планете Земля – быть хранительницей домашнего очага. Ведь так заложено эволюцией за десятки тысяч лет.

Что же касается эмоциональности, то, согласно стереотипам, у женщин она бывает излишней только из-за всплеска гормонов или ПМС. Мы попросили семейного психолога и сексолога Алену Щербань рассказать, почему многие мужчины считают женщин истеричками.

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Семейный психолог и сексолог Алена Щербань
Семейный психолог и сексолог Алена Щербань / Фото: пресс-служба

Изначально "истерия" происходит от древнегреческого слова hystera, что в переводе означает "матка". В Древней Греции истерия считалась психическим расстройством женщин и ее связывали с нарушениями функций матки.

Но с течением времени это расстройство было пересмотрено, его симптомы открывались с разных сторон, поэтому можно сказать, что в современном обществе истерия присуща в равной степени и мужчинам, и женщинам.

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Истерика – это эффективно заряженное состояние, сопровождающееся мощным эмоциональным выплеском, криками. Человек бросается вещами, падает на пол, ломает предметы и т.д. Можно сказать, что это патологическое состояние психики, при котором наблюдается ярко выраженное демонстративное поведение: крики, плач, обмороки, наигранно громкий смех и т.д.

Механизм истерики таков: чем больше зрителей, тем она сильнее.

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Как распознать истеричного человека

Возможные признаки:

  • громкий голос;
  • яркая одежда;
  • вызывающий макияж;
  • зацикленность на моде, звездах и т.д.

Одним словом, это могут быть любые внешние атрибуты, способные привлечь внимание окружающих.

Также истерик склонен говорить общими фразами и суждениями, которые заменяют для него переживания. Например, "Французское вино – самое вкусное вино в мире".

Главный источник истерии – это сильная боль, порождающая внутреннюю пустоту. Человек остро нуждается в другом человеке, наедине с самим собой он чувствует себя потерянным, не знает, кто он есть на самом деле, ему нужна публика. Такой публикой могут выступать члены семьи. Они должны смотреть и аплодировать, но при этом находиться на дистанции и ни в коем случае не лезть на сцену к истерику.

Подобное поведение может быть невыносимым, но он не умеет иначе.

Людям с истерическим складом личности присуща также склонность к фантазированию, неустойчивость настроения, театральность в поведении, а также бросание в крайности. Например, человек проявляет безразличие, но потом становится слишком приветливым.

Для истерика также характерна постановка вопросов вроде: "Ты меня любишь или ненавидишь?", "Ты за меня или против меня?".

Пустота внутри истерика – это не просто пустота, а анестезирующая оболочка, под которой скрывается боль. Эта боль возникает на фоне трех сфер опыта человека.

Переживание чрезмерного стеснения или давления в своей родительской семье.

Нарушение личных границ через сексуальное злоупотребление – соблазнение или насилие.

Опыт большого одиночества. Например, ребенок в детстве оказался покинутым родителями или ему не уделяли достаточно внимания.

Чаще всего истерики случаются тогда, когда есть зрители или выгода. В какой бы жуткой истерике ни был человек, когда исчезает выгода или меняется публика, она сразу же прекращается.

Страдания истерика – это большой вызов для окружающих, но тем не менее боль при истерии должна быть услышанной. Это одна из самых важных задач психотерапии. Близким истеричного человека необходимо иметь очень много терпения – чтобы ему помочь, нужно самому быть достаточно прочным и стабильным.

Для истерика не быть в центре внимания означает – не существовать. Его поведение – драматическое, нестабильное, манипуляционное. Он имитирует и играет, чтобы ощущать, что он живет. Ему также присуща неадекватная сексуальная соблазнительность с провокационным поведением.

Истерическая личность легко попадает под влияние окружающих и обстоятельств, а также часто считает отношения более близкими и интимными, чем это есть на самом деле.

Что делать и как не растеряться, если с вами или вашим близким случилась истерика

Истерический плач отличается от обычного особой бурностью. Он сопровождается плохо контролируемыми движениями – заламыванием рук, хватанием себя за волосы. Человек в сознании, но контакт с ним очень затруднен.

Важно сохранять спокойствие. Поймайте взгляд человека и заговорите с ним, спокойно произнесите: "Посмотри на меня". Подробно и пошагово расскажите, что сейчас необходимо сделать. Например, "Маша, посмотри на меня. Сейчас ты тратишь много сил. А они нам нужны, чтобы..." – и перечислите, на что.

Можно попробовать мягко отвести человека в сторону. Если нет такой возможности, важно говорить с ним короткими, но уверенными фразами, спокойным тоном давать простые указания. Например, "Сядь", "Вытяни руку", "Разожми кулаки" и т.д.

Предложите человеку медленно пить воду. Это поможет ему еще до того, как он допьет.

Все это можно делать по кругу, пока истерика не перейдет в обычный плач.

Ранее мы рассказывали: Как избежать детских истерик: ТОП-7 эффективных методов

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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