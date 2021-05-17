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Переедание, как привычка: как не есть лишнего под влиянием эмоций

Сегодня, 13:00

Психолог рассказала о самых популярных причинах эмоционального переедания и назвала 5 правил, чтобы этого избежать

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
Фото: скриншот

Наши эмоции оказывают на нас большое влияние. Грусть, стресс и желание получить позитивные эмоции могут стать причиной переедания. Вспомните любую мелодраму, где главная героиня, когда ей плохо, достает из холодильника большую банку мороженного и начинает есть его большой ложкой, жалуясь подруге на неудачи. Но какие главные причины эмоционального переедания и как с ним справиться, мы разбирались с практическим психологом и тренером Светланой Донец.

Три главные причины переедания

Причина 1. Привычка

"Корни" переедания могут быть социальными. Они часто связаны с тем, как нас воспитывали в детстве или с тем, в каком окружении мы живем сейчас. Уже во взрослом возрасте сложно избавиться от привычки всегда оставлять тарелку чистой, как в детстве учили родители. А если в офисе принято отдыхать с пиццей и пивом, то не хочется выбиваться из коллектива.

Для каждого человека важно принятие социальной среды, поэтому от таких привычек отказываться эмоционально сложно.

Что делать? Выход есть — осознать, что только вы несете ответственность за свою жизнь. Если коллективные привычки вредят вашему самочувствию, то лучше от них отказаться. Принять решение и действовать.

К счастью, положительный пример не менее заразителен, чем вредный. Скорее всего, коллеги вскоре тоже откажутся от пиццы и начнут ходить на тренировки, вдохновленные вашей силой воли и целеустремленностью.

Причина 2. Стресс

Каждый день мы испытываем стресс. И кстати, в этом нет ничего плохого. Стресс — это реакция организма, которая помогает нам адаптироваться в новых обстоятельствах.

Проблемы начинаются, когда стресса становится слишком много, а его избыток испытывает практически каждый в большом городе. Пробки, плохие новости, проблемы на работе, недостаток сна — и организм перестает справляться с чрезмерной эмоциональной нагрузкой. Начинает искать позитивные эмоции в еде.

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В таких условиях наедаться на ночь после работы и перекусывать конфетами в офисе — легко может стать привычкой. Но, к сожалению, еда дает только иллюзорное облегчение, а потом часто вызывает чувство вины и усиливает стресс.

Что делать? Чтобы контролировать уровень стресса по-настоящему, нужно наладить режим дня и включить в свой график антистрессовые занятия. Например, медитацию, йогу или прогулки на свежем воздухе.

Если не обратить внимание на проблему вовремя, то поиск эмоций в еде может привести к компульсивному перееданию и другим расстройствам пищевого поведения. А с ними уже не справиться самостоятельно — нужно обращаться к психотерапевту.

Причина 3. Самоконтроль

Проблемой самоконтроля принято называть ситуацию, когда человек не может отказаться от сладостей или вредной пищи, а потом жалеет и страдает от чувства вины. Но у самоконтроля есть и обратная сторона. Иногда люди жестко ограничивают себя в еде, что в итоге тоже ведет к дополнительному стрессу и пищевым "срывам".

Что делать? Спасением от этой проблемы может стать правило 80% на 20%. Когда в рационе 80% полезной еды, то совершенно спокойно можно позволить себе 20% любимых сладостей и пиццы.

5 основных правил, чтобы справиться с эмоциональным перееданием

  1. Режим дня с трехразовым здоровым питанием без перекусов.
  2. Правило 80% на 20%.
  3. Антистрессовые практики: медитация, йога, прогулки.
  4. Питьевой баланс. Выбирайте стакан воды вместо перекуса и пейте воду за 20 минут до еды.
  5. Регулярные тренировки. Они воздействуют не только на наше тело, но и на химические процессы в мозге. Помогут справиться с негативными эмоциями, а еще сожгут лишние калории.

Тем временем мы выяснили 7 практик, чтобы быстро снизить уровень стресса.

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психология эмоции переедание
Источник: Сегодня
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