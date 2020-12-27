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Осторожно, такси или как спастись от опасного водителя – совет инструктора по самообороне

Сегодня, 11:14

Несколько историй, которые помогут спасти жизнь

Юлия Беглецова ехала с водителем, который решил похвастаться пистолетом, а другая героиня вынуждена была отбиваться от приставаний таксиста. Как во время поездки сохранить нервы и здоровье – рассказываем далее в материале.

Оказывается, опасность может подстерегать там, где ее не ждали. Международный редактор "Сегодня" – Юлия Беглецова возвращалась домой с ночной смены на такси. За разговором с водителем она поняла, что день у мужчины неудачный.

"Водитель пожаловался, что у него машина плохо ездит, она скрипела, он из-за этого переживал. Он еще сказал такую ​​фразу: "Везет как утопленнику. Вот бы кого-то убить"... Я ему посоветовала, говорю: "Зачем убивать, если есть пневматическое оружие – возьмите его, пойдите в лес и постреляйте по мишеням", – вспоминает Юлия.

Видео: Сегодня

Мужчина просто во время поездки достал пистолет. он признался, что оружие не боевое, а для успокоения агрессивного пассажира.

"Я не чувствовала ни агрессии, ни раздражения. Это была история "Видишь, у меня есть пистолет". Я это восприняла так и из-за этого я спокойно отреагировала", – добавила пассажирка.

Киевлянка Алина тоже ехала на такси, когда же добралась до дома, водитель заблокировал двери.

"Говорит "Спокойно. Все ок. Я просто хочу с тобой поговорить, пообщаться, встретиться". Начал лезть к моему лицу, поглаживать его", – Алина признается, что поведение таксиста ее сильно напугало. Девушка 20 минут уговаривала его разблокировать двери.

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Что делать в таких случаях? Ответ знает инструктор по самозащите Владимир Кучма:

"Если мы возьмем угрозу огнестрельным оружием, первая задача – отвести руку от себя и вывернуть оружие на противника. Отсюда мы делаем резкий рывок на себя с прихватом оружия, чтоб его забрать".

Но для этого нужно быть как минимум знакомым с правилами самообороны. Если же уверенности в собственных силах нету, лучше не рисковать и не вступать в физический контакт, а вместо этого – попробовать договориться.

"Если машина едет, вступайте в полемику с водителем. Не старайтесь сделать так, чтоб попасть в аварию. Вам нужно добиться того, чтоб водитель остановился. Это можно сделать уговорами", – говорит Владимир Кучма.

А еще инструктор советует, прежде чем садиться в такси, сфотографируйте номер и перешлите их родственникам или знакомым. Или же при водителю сымитируйте телефонный звонок и попросите встретить вас. Это может сдержит водителя от дерзких действий.

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