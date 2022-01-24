Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022

Стиль Обамы

Модный маникюр

Все к 14 февраля

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Стоит знать: как вести себя при минировании помещений – советы эксперта

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 17:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эти, казалось бы, элементарное вещи должен знать каждый, но в ситуациях стресса мы часто забываем о самом простом
Как вести себя в случае заминирования помещения
Как вести себя в случае заминирования помещения / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время в Украине слишком много тревожных новостей. Только сегодня СБУ обезвредила "террористов" в аэропорту под Киевом. Но что делать в страшной ситуации, если вы обычный человек? В программе "Ранок з Україною" рассказали о правилах поведения при минировании территорий.

Лилия Ребрик и Григорий Герман рассказали о самых простых, но очень важных правилах поведения при заминировании локаций, которые все мы знаем, но теряем голову при приближении опасности: сохраняйте спокойствие, не паникуйте и покиньте помещение.

Реклама

"Ранок з Україною" рассказал о правилах поведения при заминировании разных помещений
"Ранок з Україною" рассказал о правилах поведения при заминировании разных помещений / Фото: пресс-служба

Чем меньше вы пытаетесь проявлять собственную инициативу в подобных случаях – что-то делать или впадать в панику, тем лучше. В первую очередь, четко прислушивайтесь к командам, которые звучат от охранников или из громкоговорителя. И действуйте согласно объявленной информации, – рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта в программе "Ранок з Україною".

Если же общей информации нет, например, стало известно о заминировании метрополитена или другого пространства с большим скоплением людей, нужно сформировать определенный алгоритм действий. И, главное, ни в коем случае не поддаваться панике вокруг.

Одно из самых распространенных базовых решений – эвакуация. Надо сформировать определенный алгоритм действий: забрать личные вещи, но если вы везете крупногабаритный багаж, лучше оставить его. Если вы находитесь на станции – сообщите об опасности проводникам и спокойно двигайтесь к эскалаторам. Если вы находитесь в поезде – не покидайте его самостоятельно, дождитесь команды, – подытожил эксперт.

Реклама

Если стало известно о заминировании учебного заведения, нужно спокойно и четко объяснить учащимся, что делать, без лишней болтовни. А еще лучше – периодически проводить инструктажи об эвакуации и подобного рода вещах.

Как только слышите объявление об экстренной ситуации, без лишних движений, слов и паники покиньте помещение согласно озвученным правилам. В любом торговом центре должен висеть план эвакуации. Как только окажитесь вне зоны риска, сразу же сообщите близким о том, что с вами все хорошо.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Реклама

Также не пропустите: зачем нужны объятия и как правильно обниматься – советы психолога

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять