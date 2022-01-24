Стоит знать: как вести себя при минировании помещений – советы эксперта

Эти, казалось бы, элементарное вещи должен знать каждый, но в ситуациях стресса мы часто забываем о самом простом

Как вести себя в случае заминирования помещения / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время в Украине слишком много тревожных новостей. Только сегодня СБУ обезвредила "террористов" в аэропорту под Киевом. Но что делать в страшной ситуации, если вы обычный человек? В программе "Ранок з Україною" рассказали о правилах поведения при минировании территорий.

Лилия Ребрик и Григорий Герман рассказали о самых простых, но очень важных правилах поведения при заминировании локаций, которые все мы знаем, но теряем голову при приближении опасности: сохраняйте спокойствие, не паникуйте и покиньте помещение.

Реклама

"Ранок з Україною" рассказал о правилах поведения при заминировании разных помещений / Фото: пресс-служба

Чем меньше вы пытаетесь проявлять собственную инициативу в подобных случаях – что-то делать или впадать в панику, тем лучше. В первую очередь, четко прислушивайтесь к командам, которые звучат от охранников или из громкоговорителя. И действуйте согласно объявленной информации, – рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта в программе "Ранок з Україною".

Если же общей информации нет, например, стало известно о заминировании метрополитена или другого пространства с большим скоплением людей, нужно сформировать определенный алгоритм действий. И, главное, ни в коем случае не поддаваться панике вокруг.

Одно из самых распространенных базовых решений – эвакуация. Надо сформировать определенный алгоритм действий: забрать личные вещи, но если вы везете крупногабаритный багаж, лучше оставить его. Если вы находитесь на станции – сообщите об опасности проводникам и спокойно двигайтесь к эскалаторам. Если вы находитесь в поезде – не покидайте его самостоятельно, дождитесь команды, – подытожил эксперт.

Реклама

Если стало известно о заминировании учебного заведения, нужно спокойно и четко объяснить учащимся, что делать, без лишней болтовни. А еще лучше – периодически проводить инструктажи об эвакуации и подобного рода вещах.

Как только слышите объявление об экстренной ситуации, без лишних движений, слов и паники покиньте помещение согласно озвученным правилам. В любом торговом центре должен висеть план эвакуации. Как только окажитесь вне зоны риска, сразу же сообщите близким о том, что с вами все хорошо.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Реклама

Также не пропустите: зачем нужны объятия и как правильно обниматься – советы психолога