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Один дома: как встретить Новый год 2022 одному и не впасть в депрессию

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 декабря, 13:00
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Не расстроиться, не плакать, не скучать... На вопросы, как это сделать в самую сказочную ночь в году, рассказывает психолог
Как справиться с одиночеством на Новый год 2022
Как справиться с одиночеством на Новый год 2022 / Фото: Vogue

Мы узнали у психолога Алены Щербань, как справиться с одиночеством, особенно в ночь сказок и волшебства, чтобы окончательно не разочароваться в жизни.

Новый год – это время приятных хлопот и волнений. Время, когда мы привыкли дарить и получать подарки. Для многих – это волшебные сюрпризы и новые встречи. Конечно, самым важным условием хорошего настроения для встречи Нового года 2022 будет умение находить положительные стороны того, что у вас есть такое ценное Здесь и Сейчас.

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Психолог Алена Щербань
Психолог Алена Щербань / Фото: пресс-служба

У этого праздника есть и своя полярность. В Новый год все обостряется и по-особенному оттеняется. Все дефициты будут усилены: одиночество, недостаток сил, денег, энергии. Все, что хочется спрятать – всплывет на поверхность. И если ты одинок, то особенно остро это заметишь.

Если у вас нет сил готовить для себя чудо или сказку, то этого и не произойдет.

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Как не грусть в новогоднюю ночь

Если быть смелым и не прятать от себя эту полярную часть, то можно на нее опираться. Приняв, что ты одинок, можешь заранее позаботиться о себе, о компании. Если вы хотите чудес, стоит подумать, как эти чудеса создать в своей жизни. Подумайте, что лично для вас может создать эту магию и сказу? Может это ваш собственный маленький ритуал, например, погулять в парке, поиграть в снежки, покататься на коньках или скатиться с горки. Подумайте, что может помочь почувствовать себя беззаботным и маленьким ребенком.

Также можете создать свои правила праздника. Если приняли решение отмечать Новый год в одиночестве, подумайте, как стоит провести этот праздник, чтобы порадовать себя. Провести его по своим правилам. Например, без елки или каких-то лишних хлопот, но с подарком. Очень важно для себя определить, что создает состояние радости и счастья. Возможно это новогодние фильмы, мультфильмы, которые приносили удовольствие в детстве, когда вы праздновали Новый год со своей семьей. Возможно, с праздником ассоциируется какая-то особенная еда. Для многих это запах мандарин. Какая одежда вызывает восторг, вдохновляет, и делает состояние более наполненным счастьем.

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Попробуйте также создать атмосферу снаружи. Украсить дом особенным образом. Можно украсить елку или купить предметы для дома, которые будут ассоциироваться с состоянием праздника. Этот день должен отличался от всех других. Если все-таки вы остались без компании, у вас всегда есть выбор: присоединиться к массовым поздравлениям и празднования Нового года, например, на центральной елке. Вы сможете присоединиться и почувствовать атмосферу праздника, волшебства, веселья.

Будьте честны сами с собой. Если вы действительно хотите встретить Новый год в одиночестве – позвольте себе это. Или если вы решили поехать к своим близким, можете спросить у себя: для кого я готовлю этот праздник? Для кого я еду туда? Этого хочу я или мои действия продиктованы желанием быть хорошим (подругой, мужем, дочерью, сыном и т.д) для кого-то? После торжества, где каждый должен соответствовать какому-то внутреннему плану, все же придет время восстановления. И новогодние праздники – всегда время перезагрузки. С оговоркой, что кто-то позволяет себе бездельничать, а кто-то выполняет обязанности перед родными, ставя себя на последнее место.

Итоги 2021 года

Перед Новым годом было бы неплохо подвести итоги, чтобы вернуть ценность году, который уходит из вашей жизни. Напишите, что вы сделали для себя важного. Как вы заботились о себе в этом году? Что помогло вам измениться?

А еще на этот праздник принято составлять список желаний. Но делайте ваши желания более конкретными. Не просто "я хочу похудеть в следующем году" или "я хочу заработать много денег", а прописывайте ваши желания, как цели: "я хочу похудеть на 5 килограмм".

Дальше пропишите, как вы будете к этому двигаться, что для этого будете делать: "я пойду в спортзал или на танцы, йогу". Если мечтаете о путешествиях, то пишите не просто "я хочу посетить другую страну", а описывайте конкретно какую страну, с кем и когда вы хотите посетить.

Тоже самое касается денег. Если вы желаете, чтобы ваша заработная плата стала выше, попробуйте прописать конкретную цифру и как вы к этому придете.

Если вы попробуете встретить Новый год в одиночестве и не в состоянии жертвы, накручивая себя негативными мыслями, вы можете приобрести новый опыт встречи с собой, который случается не так уж и часто. Время, когда мы отвлекаемся от окружающего мира и можем по-настоящему прислушаться к нашим желаниям. В этот момент мы можем просто мечтать и строить планы.

Загадывать желания, думать о будущем и для всего этого нужно всего лишь услышать свое сердце и следовать его голосу. И для этого нам достаточно нас самих.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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