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Общий гороскоп на сегодня, 6 февраля – надо успеть все закончить до заката

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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6 февраля, 12:00
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Астрологи уверены, что воскресенье будет активным днем, но предупреждают о риске неправильных решений
Гороскоп на сегодня, 6 февраля
Гороскоп на сегодня, 6 февраля

Астрологи, составившие гороскоп для "Сегодня", отмечают, что в воскресенье у людей будет много энергии. Настроение у большинства окажется отличным. Положение светил указывает на то, что можно ставить перед собой сложные задачи – и с ними удастся справиться.

Те, кто решил в это воскресенье отдохнуть – все-таки выходной – тоже останутся довольны. Будет много смеха и веселья.

Желательно, чтобы отдых в воскресенье был активным. Нужны какие-то приключения.

Но есть риск ошибок. Прежде всего это касается опрометчивых слов, неудачных шуток. Вы можете ненароком кого-то обидеть, о чем потом станете жалеть.

Сегодня легче обычного простудиться или подхватить какую-нибудь инфекцию. Не забывайте, что сейчас такое время, когда стоит носить маску.

В классических трактатах по астрологии о сегодняшнем дне написано:

  • полезно молиться, просить защиты и покровительства высших сил;
  • для преступников сегодня неудачный день – они будут пойманы и наказаны;
  • хороший момент для лечения и даже операций;
  • хорошо покупать вещи, в том числе очень дорогие;
  • отличный день для свадьбы.

Еще в воскресенье хорошо отправляться в дорогу или планировать поездку. Если вы задумываетесь о том, чтобы отдохнуть недельку в теплых краях, как раз сейчас лучше всего просмотреть горящие туры и вообще оценить предложения туроператоров.

Важно закончить все дела до захода Солнца. Вечером начнется период Луны без курса, и планировать что-то уже не стоит.

Удача на стороне Овнов, Весов, Стрельцов.

Тельцам, Ракам, Рыбам требуется осмотрительность.

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