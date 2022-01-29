Общий гороскоп на сегодня, 29 января – кому повезет и чего ждать

С другой, известия также могут оказаться волнительными. Это особенно касается личных дел. Любовные, семейные, домашние дела – то, из-за чего вы можете нервничать и переживать. Иногда безосновательно.
Возможны ссоры, легко проявляется вспыльчивость и несдержанность. Правда, весь негатив в отношениях быстро утихает.
День также связан с переменами в планах: то, что вы наметили утром, уже днем станет неактуальным. Возникнет нечто более важное и приятное. Но тут нужна осмотрительность – в конечном счете перемены могут завести не в ту степь.
Сегодня хорошо молиться, о чем-то просить высшие силы. Хорошо ходить в церковь.
Плохо пить – день точно не для этого. Люди сегодня склонны проявлять излишнюю доверчивость и могут стать жертвами мошенников. Особенно – под влиянием алкоголя.
Идеальное времяпрепровождение на сегодня – просто отдохнуть, побыть наедине с собой. Еще лучше – вдали от городского шума, там, где не ловит мобилка и нет интернета.
День будет удачным для Тельцов, Раков и Козерогов.
Близнецам, Весам, Стрельцам требуется осторожность
Читайте также:
Астрологический прогноз на неделю 24-30 января – угроза от железа и электричества
Далее по теме
Гороскоп на неделю 24-30 января для всех знаков
Гороскоп на 24-30 января 2022 года: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти