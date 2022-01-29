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Общий гороскоп на сегодня, 29 января – кому повезет и чего ждать

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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29 января, 00:10
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Суббота – противоречивый день. С одной стороны – это день хороших новостей. Какая-то надежда врывается в жизнь человека, происходит что-то позитивное, ободряющее

С другой, известия также могут оказаться волнительными. Это особенно касается личных дел. Любовные, семейные, домашние дела – то, из-за чего вы можете нервничать и переживать. Иногда безосновательно.

Возможны ссоры, легко проявляется вспыльчивость и несдержанность. Правда, весь негатив в отношениях быстро утихает.

День также связан с переменами в планах: то, что вы наметили утром, уже днем станет неактуальным. Возникнет нечто более важное и приятное. Но тут нужна осмотрительность – в конечном счете перемены могут завести не в ту степь.

Сегодня хорошо молиться, о чем-то просить высшие силы. Хорошо ходить в церковь.

Плохо пить – день точно не для этого. Люди сегодня склонны проявлять излишнюю доверчивость и могут стать жертвами мошенников. Особенно – под влиянием алкоголя.

Идеальное времяпрепровождение на сегодня – просто отдохнуть, побыть наедине с собой. Еще лучше – вдали от городского шума, там, где не ловит мобилка и нет интернета.

День будет удачным для Тельцов, Раков и Козерогов.

Близнецам, Весам, Стрельцам требуется осторожность

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