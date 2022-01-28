Общий гороскоп на сегодня, 28 января – счастье не в мудрости

Почему сегодня не нужно строить планы – астролог объяснил особенности этой пятницы

День у нас впереди очень противоречивый. Он связан с мудростью, жизненным опытом. Но сегодня у нас мудрость со знаком "минус". Та, что не помогает решить проблемы и добиться успеха.



Лучше всего людям сегодня удается объяснить, почему что-то не получится. Поэтому сегодня – неподходящий день, например, для тимбилдинга. Вообще, обсуждать неочевидные вопросы, искать пути выхода из сложных ситуаций сегодня не очень эффективно. Решение найдено не будет, позитива это никому не добавит.



День связан с потерями энергии. Который, кстати, может оказаться предостаточно. Но вы рискуете растратить все силы на суету или пустые разговоры. Плохо сплетничать, не имеет смысла собирать информацию.



Может проявиться недовольство собой. Полезно молчать. Хорошо обдумать, что вы пообещали и не сделали – и выполнить обещанное именно в этот день.



Хотя говорят, что плохо судиться по пятницам, сегодняшняя – исключение. Будет везти адвокатам.



А из знаков Зодиака больше всего повезет Львам, Стрельцам и Водолеям.



Тельцам, Ракам и Козерогам требуется осторожность.

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