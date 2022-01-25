Общий гороскоп на сегодня, 25 января – Луна в последней четверти, почему это плохо

Что нас ждет во вторник и как надо правильно себя вести, чтобы избежать проблем – советы астролога

Сегодня Луна будет в Последней четверти – в 15:40. Поэтому день напряженный, нервный.

Последняя четверть – это фаза Луны, при которой она догоняет Солнце, образуя с ним угол в 90 градусов дуги. Такое положение указывает, что чувства не поспевают за разумом. Это, в свою очередь, означает, что кто-то становится слишком рациональным, не обращая внимания на эмоции других людей. А их необходимо учитывать. Иначе ты неизбежно ошибаешься.

С другой стороны, наоборот, кто-то переживает из-за того, что его чувства, мысли, фантазии остались непоняты другими. Их никто не разделяет.

Из-за этого противоречия может усилиться агрессивность, люди становятся жесткими и нетерпимыми друг к другу. Поэтому лучше сократить контакты на сегодня.

Также не стоит ждать одолжений. Не стоит просить денег в долг. Плохо контактировать с государственными органами.

Стоит отказаться от любовных свиданий. Секс в этот день приводит к упадку сил.

Очень легко поссориться, потом будет сложно помириться, восстановить отношения. Но если вы чувствуете, что поступили неправильно, лучше сразу же просить прощения. Сегодня день, когда вас могут быстро простить. Или потом уже обида растянется на продолжительное время.

Удача сегодня на стороне Тельца, Скорпиона и Рыб.

Овнам, Близнецам и Стрельцам требуется осторожность.

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