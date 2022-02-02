Общий гороскоп на сегодня, 2 февраля – хороший день для драки

В среду нужно себя мобилизовать. Тогда удастся многое сделать. Ленивым и застенчивым людям удача не улыбнется

У нас третьи лунные сутки, Луна переходит из знака Водолея в Рыбы. День противоречивый. С одной стороны, он хорош для активных, энергичных людей. Они готовы всех расталкивать локтями, пробираясь к цели – и достигают ее.

С другой, атмосфера может накалиться. Возможны споры, конфликты, противоборство. Это чаще всего вредит делу и мешает добиться цели.

День хорош для драки, в том числе в прямом смысле слова. Также отличный день для спорта, изучения боевых искусств.

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Успеха добьются те, кто сумеет использовать мощную энергию сегодняшнего дня во благо, на пользу не только себе, но и всем окружающим людям. А также найдет выход негативу, присущему этому дню.

Лучший способ побороть негатив, очиститься от него – сходить в сауну или баню, попариться. Может быть это звучит смешно, но ведь Луна в Рыбах, знаке водной стихии. Поэтому водяной пар играет особое значение.

Сегодня нужно быть осторожным с металлическими предметами. Легко пораниться, травмироваться. Также возрастает риск ДТП.

Удача сегодня на стороне Тельцов, Раков, Рыб.

Осторожность требуется Овнам, Близнецам, Стрельцам.

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