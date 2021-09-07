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Новолуние 7 сентября: что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 сентября, 14:03
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Сегодняшнее новолуние проходит под знаком Девы, что добавит ответственности и внимательности в работу, а еще в этот период можно загадывать желания.
Особенности дня новолуния 7 сентября
Особенности дня новолуния 7 сентября / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 сентября, проходит первое осеннее новолуние в 2021 году. Что интересного ожидается в этот период, чем он опасен, какие особенности этого дня, что можно, а что категорически нельзя делать в фазу новолуния, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

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Особенности новолуния 7 сентября

7 сентября в 3:53 по киевскому времени, состоялось новолуние, которое приходится на период 1-го и 2-го лунного дня .

Во время новолуния спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними, а потому его не видно на небе.

Астрологи называют этот период очень значимым. Именно сейчас можно планировать свою жизнь на следующий цикл, который продолжится почти месяц до очередного новолуния. Также это подходящее время для накопления сил на новые важные дела.

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Новолуние, наступающее в знаке Девы , способствует практичному и рациональному настроению. Дева делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

Этот период отлично подходит для работы, где требуется точность вплоть до педантичности, семь раз отмерить, прежде чем отрезать .

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Что нельзя делать во время новолуния 7 сентября

  • Луна в Деве привлекает внимание к мелочам, за которыми есть риск не увидеть главного , а потому важно не забывать о приоритетах.
  • В новолуние под знаком Девы лучше не начинать работу, требующую быстроту реакции , потому что она затянется надолго.
  • Также лучше не принимать ответственных решений и не совершать необдуманных поступков.
  • Отложите тяжелый физический труд .
  • В день новолуния также лучше воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.
  • В период новолуния нельзя пребывать в унынии , скандалить, желать кому-то зла, потому что к вам вернется весь исходящий от вас негатив.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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