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Новолуние 4 ноября-2021: что нельзя делать в этот период

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 ноября, 13:41
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Новолуние под знаком Скорпиона обещает быть мистическим, коварным и непредсказуемым, но это подходящее время для загадывания желаний.
Особенности новолуния 4 ноября
Особенности новолуния 4 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

4 ноября пройдет последнее осеннее новолуние в 2021 году. Чем примечателен этот период, что в нем интересного и опасного, какие особенности ноябрьского новолуния, что можно, а что категорически нельзя делать в эту фазу Луны, читайте в нашей статье.

Особенности новолуния 4 ноября

Итак, вечером 4 ноября в 23:15 по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет на границе 29-го и 1-го лунных дней.

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Что означает новолуние? Луна в этот момент располагается на одной прямой между Землей и Солнцем, а потому становится невидимой на небе.

По мнению астрологов, период новолуния очень важен в жизни людей, потому что в это время происходит закладывание целей и задач на ближайшее будущее, точнее – на очередной цикл, который продлится 29 лунных дней, до следующего новолуния. В этот период благоприятно заниматься планированием важных дел и накапливать силы .

А еще важно и очень полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать и даже проговаривать, чего вы хотите и о чем мечтаете. Период новолуния – самый подходящий для настраивания себя и своего внутреннего потенциала на исполнение желаний.

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Новолуние в знаке Скорпион усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способными на компромиссы и уступки.

Скорпион способен окрасить действительность в мрачные тона, придать мистического значения обычным, на первый взгляд, вещам и событиям, а также непредсказуемо изменить настроение. А потому это время лучше просто переждать и заняться самоанализом, чтобы избавиться от негативных качеств в себе.

Что нельзя делать во время новолуния 4 ноября

  • Не нужно выяснять отношения с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.
  • Луна в Скорпионе способствует накалу страстей , а потому в эти дни не рекомендуется решать личные вопросы – велик риск поссориться с любимыми надолго и всерьез.
  • Под воздействием этого знака зодиака люди становятся более скандальными и видят проблемы там, где их нет , а потому не стоит принимать важные решения, чтобы не наломать дров и не пожалеть об этом в дальнейшем.
  • Отложите с тяжелым физическим трудом в период новолуния.
  • Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.
  • В период новолуния старайтесь не пребывать в унынии , ругаться, желать кому-то зла, потому что к вам вернется весь исходящий от вас негатив.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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