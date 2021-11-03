Новолуние 4 ноября-2021: что нельзя делать в этот период

Новолуние под знаком Скорпиона обещает быть мистическим, коварным и непредсказуемым, но это подходящее время для загадывания желаний.

Особенности новолуния 4 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

4 ноября пройдет последнее осеннее новолуние в 2021 году. Чем примечателен этот период, что в нем интересного и опасного, какие особенности ноябрьского новолуния, что можно, а что категорически нельзя делать в эту фазу Луны, читайте в нашей статье.

Особенности новолуния 4 ноября

Итак, вечером 4 ноября в 23:15 по киевскому времени состоится новолуние, которое пройдет на границе 29-го и 1-го лунных дней.

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Что означает новолуние? Луна в этот момент располагается на одной прямой между Землей и Солнцем, а потому становится невидимой на небе.

По мнению астрологов, период новолуния очень важен в жизни людей, потому что в это время происходит закладывание целей и задач на ближайшее будущее, точнее – на очередной цикл, который продлится 29 лунных дней, до следующего новолуния. В этот период благоприятно заниматься планированием важных дел и накапливать силы .

А еще важно и очень полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать и даже проговаривать, чего вы хотите и о чем мечтаете. Период новолуния – самый подходящий для настраивания себя и своего внутреннего потенциала на исполнение желаний.

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Новолуние в знаке Скорпион усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способными на компромиссы и уступки.

Скорпион способен окрасить действительность в мрачные тона, придать мистического значения обычным, на первый взгляд, вещам и событиям, а также непредсказуемо изменить настроение. А потому это время лучше просто переждать и заняться самоанализом, чтобы избавиться от негативных качеств в себе.

Что нельзя делать во время новолуния 4 ноября

Не нужно выяснять отношения с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.

с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов. Луна в Скорпионе способствует накалу страстей , а потому в эти дни не рекомендуется решать личные вопросы – велик риск поссориться с любимыми надолго и всерьез.

, а потому в эти дни не рекомендуется решать личные вопросы – велик риск поссориться с любимыми надолго и всерьез. Под воздействием этого знака зодиака люди становятся более скандальными и видят проблемы там, где их нет , а потому не стоит принимать важные решения, чтобы не наломать дров и не пожалеть об этом в дальнейшем.

, а потому не стоит принимать важные решения, чтобы не наломать дров и не пожалеть об этом в дальнейшем. Отложите с тяжелым физическим трудом в период новолуния.

в период новолуния. Также в день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. В период новолуния старайтесь не пребывать в унынии , ругаться, желать кому-то зла, потому что к вам вернется весь исходящий от вас негатив.

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