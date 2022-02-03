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Ночью увидите яркие сны – краткий гороскоп на завтра, 4 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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3 февраля, 08:00
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Пятница – день, связанный с приливом энергии, удача будет на стороне активных людей

Овны почувствуют прилив энергии и хорошего настроения. День будет удачным.

Тельцы должны преодолеть нерешительность. Не факт, что все ваши планы осуществятся.

Близнецы отправятся в поездку или получат известие издалека.

Раки будут борясь с ленью и своими эмоциями, продвигаться к намеченной цели. Она совсем рядом.

Львы займутся планированием. Вас будут хвалить и ставить в пример.

Девам завтра ничего рискованного не надо предпринимать. У вас предвидятся расходы.

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Весы почувствуют, как после апатии к ним возвращаются силы и энергия. Самочувствие заметно улучшится.

Скорпионы задумаются о своем здоровье и внешнем виде.

Стрельцы будут довольны собой, но могут поступить неделикатно. Например, разболтать чужой секрет.

Козероги будут вспоминать хорошие времена. В их дела могут вмешаться внешние обстоятельства.

Водолеев ждут приятные встречи или новые знакомства. В голову придут оригинальные идеи.

Рыб ожидают денежные поступления. Останетесь довольны.

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Ольга Дударенко
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