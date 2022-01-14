Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022

Стиль Зеленской

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Старый Новый год

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

В Великобритании инфлюенсерам запретят публиковать отретушированные фото

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 14:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Великобритании в коммерческих постах блогерам и брендам вскоре придется указывать, были ли снимки отретушированы
Инфлюенсерам придется признать, есть ли на фото фотошоп
Инфлюенсерам придется признать, есть ли на фото фотошоп / Фото: Коллаж: Сегодня

Отчет компании по мониторингу приложений App Annie показал, что в 2021 году мы начали еще больше времени проводить в соцсетях, что ведет к неким нарушениям в восприятии реального мира. Но новый британский закон хочет обязать измененные в цифровом виде тела в платных постах отображать специальный логотип. Власти считают, что это будет эффективно противостоять росту расстройств пищевого поведения "простых" людей.

В июне 2021 года поправки, внесенные в действующий закон в Норвегии, сделали незаконным для влиятельных лиц не отказываться от ретуши оплаченного поста в их социальных сетях. Теперь и Великобритания следует этому примеру, выдвинув законопроект об отображении логотипа на любых изображениях тел, измененных в цифровом виде, в попытке бороться с дисморфией тела в Интернете.

Реклама

С апреля по октябрь 2021 года NHS отметила, что количество госпитализаций по поводу анорексии, булимии и расстройств пищевого поведения среди молодых людей в возрасте 17 лет и младше выросло на 41%, что связано с увеличением проведения времени в соцсетях во время пандемии.

Новый закон, получивший название "Закон о цифровом изменении образа тела", был предложен 13 января доктором Люком Эвансом, врачом общей практики. По сути, законопроект призывает к большей прозрачности в отношении того, когда влиятельные лица и бренды обрабатывали фото.

Реклама

Если кому-то заплатили за публикацию в социальных сетях фотографии, которую он отредактировал, или рекламодатели, вещатели или издатели зарабатывают деньги на отредактированной фотографии, они должны быть честны и откровенны в этом.

В британском законопроекте особое внимание уделяется платным публикациям, поэтому изображения в социальных сетях, измененные в цифровом виде, которые не связаны с партнерством с брендом или коммерческими целями, не должны отображать логотип.

Речь идет не о том, чтобы запретить вам подкрашивать ваши свадебные фотографии или удалять эффект красных глаз на постах, это нацелено на тех, кто обладает значительным, далеко идущим влиянием, а также на тех, кто преследует коммерческие цели.

— добавил депутат.

Но пока остается вопрос: как такой закон будет применяться? Часто приложения по типу Photoshop и FaceTune используются для тонкой обработки фотографии, которая может быть неочевидной для тех, кто прокручивает страницу, но все же может помочь создать культуру, которая продвигает определенный стандарт тела и белые или неоднозначные в расовом отношении идеалы красоты.

Реклама

Также вам будет интересно, почему красивым людям легче жить – мнение ученых.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять