В Великобритании инфлюенсерам запретят публиковать отретушированные фото

В Великобритании в коммерческих постах блогерам и брендам вскоре придется указывать, были ли снимки отретушированы

Инфлюенсерам придется признать, есть ли на фото фотошоп / Фото: Коллаж: Сегодня

Отчет компании по мониторингу приложений App Annie показал, что в 2021 году мы начали еще больше времени проводить в соцсетях, что ведет к неким нарушениям в восприятии реального мира. Но новый британский закон хочет обязать измененные в цифровом виде тела в платных постах отображать специальный логотип. Власти считают, что это будет эффективно противостоять росту расстройств пищевого поведения "простых" людей.

В июне 2021 года поправки, внесенные в действующий закон в Норвегии, сделали незаконным для влиятельных лиц не отказываться от ретуши оплаченного поста в их социальных сетях. Теперь и Великобритания следует этому примеру, выдвинув законопроект об отображении логотипа на любых изображениях тел, измененных в цифровом виде, в попытке бороться с дисморфией тела в Интернете.

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С апреля по октябрь 2021 года NHS отметила, что количество госпитализаций по поводу анорексии, булимии и расстройств пищевого поведения среди молодых людей в возрасте 17 лет и младше выросло на 41%, что связано с увеличением проведения времени в соцсетях во время пандемии.

Новый закон, получивший название "Закон о цифровом изменении образа тела", был предложен 13 января доктором Люком Эвансом, врачом общей практики. По сути, законопроект призывает к большей прозрачности в отношении того, когда влиятельные лица и бренды обрабатывали фото.

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Если кому-то заплатили за публикацию в социальных сетях фотографии, которую он отредактировал, или рекламодатели, вещатели или издатели зарабатывают деньги на отредактированной фотографии, они должны быть честны и откровенны в этом.

В британском законопроекте особое внимание уделяется платным публикациям, поэтому изображения в социальных сетях, измененные в цифровом виде, которые не связаны с партнерством с брендом или коммерческими целями, не должны отображать логотип.

Речь идет не о том, чтобы запретить вам подкрашивать ваши свадебные фотографии или удалять эффект красных глаз на постах, это нацелено на тех, кто обладает значительным, далеко идущим влиянием, а также на тех, кто преследует коммерческие цели.

— добавил депутат.

Но пока остается вопрос: как такой закон будет применяться? Часто приложения по типу Photoshop и FaceTune используются для тонкой обработки фотографии, которая может быть неочевидной для тех, кто прокручивает страницу, но все же может помочь создать культуру, которая продвигает определенный стандарт тела и белые или неоднозначные в расовом отношении идеалы красоты.

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