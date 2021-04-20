Никаких денег за домашнюю работу или учебу: главные принципы в воспитании детей известного психолога

Нельзя жертвовать личным счастьем ради своих детей, ведь у счастливых родителей и дети растут счастливыми, считает Наталия Холоденко

Психолог Наталия Холоденко никогда не будет платить сыну Лариону и дочери Вивьен за выполнение домашних обязанностей. Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина". Какие еще принципы в воспитании детей есть у известного психолога – далее в материале.

Правила воспитания детей Натальи Холоденко – смотрите видео:

Уборка и готовка: какие обязанности по дому есть у детей психолога

Сын и дочь известного психолога, несмотря на свой юный возраст, могут самостоятельно приготовить себе завтрак, а потом еще убрать за собой.

"Я Лариону с Вивой купила сковородки для 2 яиц. И они одновременно готовят иногда", – говорит Наталия Холоденко.

По словам психолога, ее дочь любит убирать. Она моет туфли, сапоги натирает. Она все это любит, поэтому ее приучают это делать.

"У меня дети часто бывают в таких условиях, где они мне помогают. Я считаю, что все надо уметь, но надо учить девочку, что она имеет право мечтать, чего-то хотеть. Жизнь – это не путь работницы или уборщицы. Она должна быть разной", – пояснила Холоденко.

Надо гонять: какого принципа в воспитании сына придерживается психолог

А вот сына Лариона, говорит психолог, надо гонять: "Я его так жалела, так как развод и потом он так сложно адаптировался в школе, он не ходил в садик. И как только он начинает мне что-то помогать готовить или еще что-то, это полезно. У него тогда самоуважение, самооценка появляется, "я умею"", – рассказала Холоденко.

По словам известного психолога, она не хотела воспитать своих детей мажорами, у которых есть все.

"Я даже не планирую покупать им недвижимость. Мне никто не покупал квартиру. И папа говорил: "Заработаешь". Я заработала", – говорит психолог.

Никаких денег за выполнение домашних обязанностей

Холоденко не поощряет детей к выполнению домашних обязанностей деньгами.

"Никогда в жизни не буду платить детям за обязанности или учебу. Я считаю это абсурдным. Кто-то говорит – надо мотивировать, обучение – это их работа. Мне не платили за учебу в школе. Если ребенок не понимает, для чего ему нужна учеба в школе, даже за деньги он этого не поймет. Никогда. Это не всегда плохо, но точно это не моя история", – рассказала Холоденко.

Психолог Наталия Холоденко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Дизайнерская одежда и красная икра: как психолог балует своих детей

Наталия Холоденко не скрывает, что иногда балует детей дизайнерской одеждой, а на завтрак позволяет красную икру.

"Крестная нас снабжает красной икрой, поэтому мы часто себе позволяем, – говорит Холоденко и добавляет. – Самая дорогая вещь в гардеробе Вивы, крестная ей подарила на день рождения из соболя жилетку. Я говорю: "Еще у мамы соболя нет, а у Вивы уже есть".

У Вивы много очень дорогих вещей. Когда вижу хорошие вещи, я не могу пройти мимо. Особенно Dolce & Gabbana, у них детская одежда как взрослая. Я часто покупаю какую-то себе кофточку и Виве такую же. Такой Family Look делаем".

Нужно жертвовать собственным эгоизмом: как развод повлиял на сына

Ради детей порой следует жертвовать собственным эгоизмом. Холоденко не лукавит, когда говорит: хотя им с первым супругом развод и дался тяжело, сына это никак не касается. И несмотря на обиды бывших супругов друг на друга, Ларион прекрасно общается с обоими родителями.

"Я считаю, что ради ребенка иногда можно забыть свои обиды или проигнорировать их, и пытаться ему дать то, что важно для каждого ребенка. Мы понимаем, что 1 сентября важно первые 3 года для ребенка, и хочется, чтобы там был и папа, и мама. Выпускной в школе 1-го класса", – поясняет психолог.

По ее словам, совсем не проблема прийти на такие мероприятия вместе с бывшим супругом, чтобы сын не чувствовал себя в этом плане неполноценным. У них даже есть такая договоренность.

Главное правило воспитания детей от психолога

Никогда не стоит жертвовать личным счастьем ради своих детей. Поскольку у счастливых родителей и дети растут счастливыми.

"Самое главное наследство, которое мы оставляем своим детям, это не квартиры, не машины, не супер образование, а это образ счастливого человека. То есть, когда счастливая мама, у ребенка появляется право быть счастливым. Когда счастливый папа, у ребенка появляется пример быть счастливым", – говорит Наталия Холоденко.

Поэтому свое личное счастье, поясняет психолог, нужно ставить на 1 место, и тогда появляется шанс, что и наши дети будут счастливыми.

"Не потому что мы стали прислуживать своим детям, не потому что мы чем-то ради них пожертвовали. А так как я отвечаю за свою жизнь, я ее строю максимально счастливо, чтобы и мои дети имели право на развод, инакомыслие, на все то, что выходит за рамки такого идеального мира", – убеждена психолог.

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