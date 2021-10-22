Ни копейки больше: как избавиться от зависимости скупать все (видео)

"Здравствуйте! Меня зовут Юля и я шопоголик". Первый шаг на пути к решению проблемы – это ее осознание и принятие. Как удержаться от импульсивных покупок, рассказываем в статье

Шопоголики – люди, которые получают настоящий кайф от похода в магазин и, собственно, самих покупок. Иногда, это хобби может превратиться в зависимость. Признайтесь, сколько раз в вашей жизни вы отправлялись в магазин за блузкой, а возвращались с массой других вещей.

Покупатели признаются, что ходят в магазин по несколько раз в неделю. Так они получают адреналин, кайф. Что интересно, часто эта эйфория не сопровождается процессом покупки. Люди просто блуждают в торговом центре между рейлами с вещами.

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Еще одним пунктом у шопоголиков является использование самой вещи. Суть в том, что после самого процесса покупки, одежда либо надевается 1-2 раза, либо так и висит в шкафу несколько лет с бирками.

На первый взгляд такие траты вредят ежемесячному доходу. На самом деле шопоголизм может перерасти в неконтролируемую пагубную привычку. В психологии для такого есть специальный термин – "ониомания". Это когда человек получает позитивные эмоции только, если что-то покупает.

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Дело в том, что покупая новую вещь, от которой мы без ума, в организме вырабатывается адреналин, и повышается уровень эндорфинов и дофамина – гормонов, которые отвечают за удовольствие. Поэтому человеку хочется все чаще возвращаться к приятному делу.

Импульсивные покупки все чаще заполняют наши гардеробы. Собственно, поэтому у нас забитые шкафе, а надеть нечего.

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Чтобы предотвратить такие глупые растраты, стилисты дают несколько рекомендаций:

Составляйте список того, что вам необходимо купить

Если решили купить что-то, сделайте паузу. Прогуляйтесь, подумайте с чем вы будете комбинировать эту вещь

Сохраняйте чеки. Когда мозг остынет, вы по-новому можете взглянуть на стоимость покупки

Конечно, заядлых шопоголиков эти правила не остановят никогда. Если же вы видите неконтролируемые траты, проблемы с кредитами и другие вещи, которые случились в результате шопинга – лучше обратитесь к специалисту.

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