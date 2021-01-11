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Неожиданные причины, для чего нужно чаще говорить "спасибо"

Сегодня, 15:28

Благодарность может улучшать не только настроение и здоровье

Здоровое питание, спорт, полноценный сон дают человеку силы и энергию. Но наряду с этими физическими составляющими для здорового образа жизни важны и моральные. Начните использовать чаще слово "спасибо" и вы удивитесь, как измениться ваша жизнь. Почему так происходит – читайте далее в материале.

"Спасибо" способствует отношениям

Благодарность является важной составляющей в построении отношений с другими людьми. Чем чаще вы будете благодарить, тем более привлекательными будете выглядеть в глазах окружающих. Вам будут больше доверять и считать более великодушным.

"Спасибо" несет в себе позитив

Когда вы кого-то благодарите, то делаете это потом что на это есть причина. Вы выделили ее и оформили в слова, что по мнению психологов отлично помогает сконцентрировать свое внимание на положительных вещах. А ведь давно известно, кто умеет видеть в жизни что-то хорошее, тот и воспринимает все в позитивном свете.

"Спасибо" убирает агрессию

Отличный способ избавиться от агрессии – произнести благодарность. Слово "спасибо" способно снизить градус раздражения, злости и бурлящих эмоций, что в свою очередь повлияет на отношения с окружающими. А еще вы сможете меньше скандалить и лучше понимать других людей.

"Спасибо" помогает лучше спать

Мы говорили о том, что полноценный сон помогает человеку быть здоровее. А благодарность в свою очередь делает этот самый сон крепче. Одни сплошные плюсы. Говорите чаще "спасибо", легче засыпайте и лучше высыпайтесь. Ученые связывают это с тем же позитивом, про который мы говорили ранее. Когда в вашей голове положительные мысли, тогда вы спокойны, а значит и спать будете лучше.

"Спасибо" против переедания

Американский психолог Сьюзан Пирс Томпсон выяснили, что те, кто умеет благодарить, меньше поддаются пищевым соблазнами в результате – не переедают. Она рекомендует тем, кто оказался где-то на мероприятии с большим количеством еды, а вам нельзя так много есть – остановиться и поблагодарить кого-то или что-то.

После всего съеденного на праздники точно стоит уже остановиться и начать благодарить всех и все!

"Спасибо" повышает самооценку

Когда человек говорит "спасибо", то концентрируется на положительном – будь то черты других людей, события или чьи-то слова. А самооценку повышать могут не только слова других людей и поступки, а и благодарность. Попробуйте!

"Спасибо" помогает бороться с недугами

Слово "спасибо" помогает человеку бороться с диабетом второго типа. Ученые выяснили, что благодарность, адресованная другим людям, снижает уровень сахара в крови.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как научится говорить "спасибо", даже когда не хочется.

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Источник: Сегодня
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