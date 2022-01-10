Во сколько должны начинаться уроки в школах – мнение ученых

Швейцарским исследователям удалось доказать, что такое решение приведет к лучшей успеваемости учеников, а также благоприятно повлияет на их физическое здоровье

Ученые: уроки в школе должны начинаться не раньше 10-11 часов / Фото: pixabay.com

Ранее у рожденных в пандемию выявили отставание в двигательных и когнитивных навыках, теперь же швейцарские ученые пришли к новому выводу относительно детей – уроки в школах нужно начинать не раньше 10-11 часов. Исследования подтвердили, что это хорошо влияет на их успеваемость, сообщает JAMA Network.

Ущерб пандемии Covid-19, нанесенный даже психологическому здоровью людей, необъятен. Больше всего пострадали старики и молодежь. Но ученые смогли найти и пользу в самоизоляции – закрытие школ, как это ни странно.

Реклама

Исследователи провели эксперимент на швейцарских школьниках и пришли к выводу, что дети, обучающиеся на дому с марта по июнь 2022, начали больше спать. Это коррелировало с другими показателями улучшения самочувствия. Давно известно, что растущему организму требуется больше сна, что связано с гормональными изменениями. Ученые установили, что подростки спали на 75 минут в день дольше по сравнению с периодом, когда школы были открыты. И, что еще лучше, в стенах дома и под присмотром родителей они стали реже потреблять кофеин, алкоголь и никотин.

В опыте поучаствовали 8972 подростков из средних школ Швейцарии. Для начала опросили свыше 3600 старшеклассников. Затем сопоставили результаты этого опроса с другим, проведенным в 2017 году, для таких же по возрасту 5300 школьников.

Реклама

Сравнив анализы, ученые доказали, что в течение учебного года дети, обучающиеся на дому, просыпались в среднем на 90 минут позже, чем подростки, посещавшие школу. В свою очередь, также и спать они ложились примерно на 15 минут позже. Получается, дети начали спать в среднем на 75 минут дольше. Это хорошо повлияло на физическое здоровье, но негативно на психологическое, ведь подростки, находившиеся на самоизоляции, жаловались на грусть и одиночество.

Исходя из этих данных, ученые рекомендуют после пандемии начинать уроки позже, чем это принято сегодня. По крайней мере, если речь идет о подростках. Это повлияло бы не только на общее самочувствие школьников, но и на успеваемость. Исследователи рассказали, что для старшеклассников полезно начинать учебные занятия не раньше 10-11 часов утра.

К другим новостям о пандемии: под Одессой школьники уходят на дистанционку