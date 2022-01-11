Почему красивым людям легче жить – мнение ученых

Истоки теории, будто красивая внешность — залог красивой души, прячутся в детстве, но не имеют отношения к реальной жизни

Ученые: красивые люди менее подвержены троллингу / Фото: pixabay.com

Недавно эксперты по отношениям рассказали, на что мы будем обращать внимание в людях в 2022 году, но бессмысленно спорить: первое, на что мы смотрим — это внешность человека. Более того, ученые выяснили, что приятные на вид люди реже подвергаются троллингу, сообщает Science Direct.

Исследователи из Великобритании посвятили новое исследование знаменитостям, ведь именно их принято считать красивее "обычных" людей. Также многие проводят прямую параллель между внешностью человека и его "внутренним содержанием".

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Даже Михаил Лермонтов в романе "Герой нашего времени" писал:

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена, и душа теряет какое-нибудь чувство.

Но, на самом деле, такое инфантильное мышление присуще детям, которые выросли, но от обманчивых архаичных мышлений так и не избавились. Мозг многих взрослых часто автоматически связывает внешнюю привлекательность со всевозможной добродетельностью: мудростью, добротой, скромностью. Но логики в этом нет.

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Говоря о звездах, психологи объясняют, что очень часто красивый внешне человек оказывается далеким от моральных принципов и идеального имиджа, с которым его связывают. Кого-то "принято" считать красивым, потому что так сработала пиар-команда человека, создав ему идеальную картинку образа. Часто таковыми считают знаменитостей, приглашая их в различные ТВ-шоу в качестве "экспертов" для выражения "авторитетного" мнения.

Именно поэтому люди так неохотно верят в темные стороны звезд, которые порой открываются поклонникам: жестокое обращение с животными, обвинения в насилии, педофилия и другое. Нам просто тяжело осознать, что "идеальные" люди могут оказаться аморальными личностями. Другое дело, когда в чем-то обвинят человека с незаурядной, а то и "некрасивой" внешностью, — таким обвинениям мы охотно верим.

Ученые выяснили, что селебрити, которых считают красивыми, намного реже подвергаются троллингу в Сети и кибератакам такого рода. Но знаменитости, которые делились негативным и жестоким контентом, стали исключением и получили заслуженный хейт, хотя многие пользователи соцсетей продолжали их защищать.

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Наше исследование показало, что знаменитости, по-видимому, пользуются большим уважением и считаются привлекательнее, чем другие пользователи соцсетей, и это обеспечивает им защиту от троллинга в Интернете.

— заявил один из авторов статьи, старший преподаватель психологии в Университет Глазго доктор Кристофер Дж. Хэнд.

Всего в эксперименте приняли участие 309 человек, для которых измеряли такие показатели как внешняя красота, нарциссизм, макиавеллизм и психопатия ("темная триада" личностных черт). Участники опыта, имеющие отношения к этим пунктам, проявляли меньше сочувствия жертвам и не считали жестокое отношение к ним чем-то серьезным и заслуживающим внимания.

Кроме внешней привлекательности, на защиту от троллинга и хейта влиял статус человека. А он, в свою очередь, оказывал влияние на то, что его считали более привлекательным. Такой вот замкнутый круг.

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