Не говорите "нет": общий гороскоп на завтра, 27 января – талисманы, приметы и диета дня

Нас ждет отличное окончание недели. Последний рабочий день будет тихим и спокойным. В отличии от первой половины недели, когда преобладала нервозность и напряжение. Самое время перевести дух. Планируйте пятничный вечер – он может получиться ярким и незабываемым. Концерты, клубы, свидание – отличная темка для этой пятницы.
Но есть и другой сценарий – проводить время наедине с собой, размышлять о будущем или медитировать. Или читать книжку, укутавшись в теплое одеяло.
Для чего не подходит завтрашний день? Во-первых, не очень хорошо начинать важные дела. Лучше заканчивать. Не следует спешить с решениями, надо их основательно обдумать, взвесить.
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Плохо говорить "нет" людям, которые у вас чего-то просят. Завтра нужно быть внимательнее к желаниям и чувствам других людей.
Настроение: спокойное, дружелюбное, романтическое, минимум нервозности. Одним словом, скорее всего настроение будет хорошим.
Карьера, работа: время подводить итоги, отчитываться о результатах; хорошо писать исследования, доклады; читать книги или документы, касающиеся работы. Плохо начинать новые дела.
Ваши финансы: нейтральный день – люди сейчас тратят средства с умом.
Общение: отличный день для контактов любого рода. Люди завтра будут доброжелательны, добродушны, интересуются друг другом, готовы вникнуть в чужие проблемы и помочь.
Любовь, свидания: отличный день для свиданий, встреч, признаний, откровенных разговоров. А также для проявления чувств, секса. Все будет хорошо.
Семья: в семейных делах – гармония. Могут быть задушевные разговоры в семейном кругу. Или же вы куда-нибудь отправитесь вечерком всей семьей. Хорошо заняться кулинарией.
Здоровье: отличный момент для визита к врачу, любых медицинских процедур, начала курса лечения.
Примета на сегодня: если вам что-то сегодня послышалось – например, что звонят в дверь или же что приходят сообщения на мобильный, когда их нету на самом деле – это предупреждение о зависимости. Вы зависите от вредной привычки или же от человека. И с этим надо что-то делать.
Счастливые цвета в одежде: розовый и черный.
Камни-талисманы: тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, мрамор, гелиотроп.
Сны на завтра: в ночь на завтра можно увидеть вещий сон.
Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Львы, Стрельцы.
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