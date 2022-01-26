Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

Мотивация жить

Модный маникюр

Love Is

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Не говорите "нет": общий гороскоп на завтра, 27 января – талисманы, приметы и диета дня

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Завтра прекрасный день для отдыха, а вот работа может и подождать – астролог предупреждает о том, как добиться успеха в эту пятницу

Нас ждет отличное окончание недели. Последний рабочий день будет тихим и спокойным. В отличии от первой половины недели, когда преобладала нервозность и напряжение. Самое время перевести дух. Планируйте пятничный вечер – он может получиться ярким и незабываемым. Концерты, клубы, свидание – отличная темка для этой пятницы.


Но есть и другой сценарий – проводить время наедине с собой, размышлять о будущем или медитировать. Или читать книжку, укутавшись в теплое одеяло.

Для чего не подходит завтрашний день? Во-первых, не очень хорошо начинать важные дела. Лучше заканчивать. Не следует спешить с решениями, надо их основательно обдумать, взвесить.

Плохо говорить "нет" людям, которые у вас чего-то просят. Завтра нужно быть внимательнее к желаниям и чувствам других людей.

Настроение: спокойное, дружелюбное, романтическое, минимум нервозности. Одним словом, скорее всего настроение будет хорошим.

Карьера, работа: время подводить итоги, отчитываться о результатах; хорошо писать исследования, доклады; читать книги или документы, касающиеся работы. Плохо начинать новые дела.

Ваши финансы: нейтральный день – люди сейчас тратят средства с умом.

Общение: отличный день для контактов любого рода. Люди завтра будут доброжелательны, добродушны, интересуются друг другом, готовы вникнуть в чужие проблемы и помочь.

Любовь, свидания: отличный день для свиданий, встреч, признаний, откровенных разговоров. А также для проявления чувств, секса. Все будет хорошо.

Семья: в семейных делах – гармония. Могут быть задушевные разговоры в семейном кругу. Или же вы куда-нибудь отправитесь вечерком всей семьей. Хорошо заняться кулинарией.

Здоровье: отличный момент для визита к врачу, любых медицинских процедур, начала курса лечения.

Примета на сегодня: если вам что-то сегодня послышалось – например, что звонят в дверь или же что приходят сообщения на мобильный, когда их нету на самом деле – это предупреждение о зависимости. Вы зависите от вредной привычки или же от человека. И с этим надо что-то делать.

Счастливые цвета в одежде: розовый и черный.

Камни-талисманы: тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, мрамор, гелиотроп.

Сны на завтра: в ночь на завтра можно увидеть вещий сон.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Львы, Стрельцы.

Читайте также:

Астрологический прогноз на неделю 24 – 30 января – угроза от железа и электричества

Гороскоп на неделю 24 – 30 января для всех знаков

Гороскоп на 24 – 30 января 2022: три знака Зодиака, которым постоянно будет везти

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять