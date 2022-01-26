Не говорите "нет": общий гороскоп на завтра, 27 января – талисманы, приметы и диета дня

Завтра прекрасный день для отдыха, а вот работа может и подождать – астролог предупреждает о том, как добиться успеха в эту пятницу

Нас ждет отличное окончание недели. Последний рабочий день будет тихим и спокойным. В отличии от первой половины недели, когда преобладала нервозность и напряжение. Самое время перевести дух. Планируйте пятничный вечер – он может получиться ярким и незабываемым. Концерты, клубы, свидание – отличная темка для этой пятницы.



Но есть и другой сценарий – проводить время наедине с собой, размышлять о будущем или медитировать. Или читать книжку, укутавшись в теплое одеяло.

Для чего не подходит завтрашний день? Во-первых, не очень хорошо начинать важные дела. Лучше заканчивать. Не следует спешить с решениями, надо их основательно обдумать, взвесить.

Плохо говорить "нет" людям, которые у вас чего-то просят. Завтра нужно быть внимательнее к желаниям и чувствам других людей.

Настроение: спокойное, дружелюбное, романтическое, минимум нервозности. Одним словом, скорее всего настроение будет хорошим.

Карьера, работа: время подводить итоги, отчитываться о результатах; хорошо писать исследования, доклады; читать книги или документы, касающиеся работы. Плохо начинать новые дела.

Ваши финансы: нейтральный день – люди сейчас тратят средства с умом.

Общение: отличный день для контактов любого рода. Люди завтра будут доброжелательны, добродушны, интересуются друг другом, готовы вникнуть в чужие проблемы и помочь.

Любовь, свидания: отличный день для свиданий, встреч, признаний, откровенных разговоров. А также для проявления чувств, секса. Все будет хорошо.

Семья: в семейных делах – гармония. Могут быть задушевные разговоры в семейном кругу. Или же вы куда-нибудь отправитесь вечерком всей семьей. Хорошо заняться кулинарией.

Здоровье: отличный момент для визита к врачу, любых медицинских процедур, начала курса лечения.

Примета на сегодня: если вам что-то сегодня послышалось – например, что звонят в дверь или же что приходят сообщения на мобильный, когда их нету на самом деле – это предупреждение о зависимости. Вы зависите от вредной привычки или же от человека. И с этим надо что-то делать.

Счастливые цвета в одежде: розовый и черный.

Камни-талисманы: тигровый глаз, соколиный глаз, кошачий глаз, мрамор, гелиотроп.

Сны на завтра: в ночь на завтра можно увидеть вещий сон.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Львы, Стрельцы.

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