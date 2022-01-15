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Как выжить знакам зодиака в Ретроградный Меркурий 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 января, 11:00
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Первый период ретроградности планеты продлится с 14 января по 3 февраля, а как вам жить, а не выживать в это время, рассказываем
Ретроградный Меркурий 2022: как пережить на позитиве
Ретроградный Меркурий 2022: как пережить на позитиве / Фото: Коллаж: Сегодня

За несколько последних лет прикрывать Ретроградным Меркурием все свои косяки стало настолько модно, что сложно представить, как раньше мы жили без него. Хотя психологи до сих пор судачат, стоит ли его бояться.

Что ж, для истинных фанатов и "верян" астрономического чуда есть важная новость: в 2022 году "ретроградить" капризная планета будет аж в 4 периода, в отличие от 2021, там мы обошлись тремя заходами. Поэтому рассказываем, как выжить всем знакам зодиака и не поубивать друг друга.

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В 2022 году Ретроградный Меркурий нас ждет:

  • с 14 января по 3 февраля;
  • с 10 мая по 3 июня;
  • с 9 сентября по 2 октября;
  • с 29 декабря по 18 января.

Ретроградный Меркурий 2022: как оставаться вменяемыми и здравомыслящими всем знакам зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Так и хочется побунтовать, разорвать отношения, что-то кому-то доказать, но пока не стоит. Ретроградный Меркурий не позволит вам остаться в выигрышной позиции, поэтому потерпите до весны. А расслабится поможет новое хобби, ну или винишко — всегда же срабатывает?

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Телец (20 апреля — 20 мая)

Перестаньте сплетничать и вести двойные игры, займитесь наконец-то своей жизнью, а не чужой. Вспомните лучше, когда последний раз вы книгу в руках держали — да-да, "тысячу Зеленского" можно потратить на чтиво.

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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Хватит лечить депрессию дорогостоящим шопингом, сейчас он вам ни к чему. Будет сложно устоять перед желанием окружить себя роскошью, но вы справитесь. И да, пора наконец-то заняться своим телом: долой отговорки — скидки еще есть в спортзалах.

Рак (21 июня — 22 июля)

Во-первых, в личной жизни пора перестать говорить, а наконец-то дать слово своему партнеру. Во-вторых, могут быть некие материальные потери или убытки, но не делайте из этого большую драму: где теряешь, там и находишь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Успокойтесь, ведь все и так знают, что вы важная шишка. Хватит всем об этом напоминать при каждом случае, высокомерие может навредить. Сейчас вам может везти во всем, за что беретесь, поэтому пора приниматься за действительно важные дела. Планируйте встречи — деловые партнеры поверят во все, что вы скажите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Туки-туки! Не слышите? Это снова стучится лбом в вашу дверь бывший. Но не стоит вступать в ту же реку, вам точно известно, что там ничего хорошего вас не ждет. Лучше наведите порядок в документации. Вы давно видели свое свидетельство о рождении? Вот и займитесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будет непросто, но хотя бы попытайтесь не встревать в конфликтные ситуации. Люди и без того обходят вас десятой дорогой, поэтому старайтесь быть душкой. Даже с милым выражением лица вам удастся достичь своей цели.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте немного избирательнее. В Ретроградный Меркурий вам точно не стоит хвататься за все подряд, особенно, если это "все" вам подсовывают коллеги на работе. Меньше суеты и больше взвешенных решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Та вы экстрасенс, дорогуша! В этот период, как никогда, будете чувствовать, что для вас хорошо, а что плохо. Осталось только довериться своей чуйке и не выпускать из рук баранку судьбоносных возможностей. Дерзайте!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сарказм в сторону! Меркурий не любит тех, кто на него смотрит скептически, поэтому давайте-ка выключим философию, занудство, упорство и займемся йогой, медитаций и освоением тех духовных практик, которые раньше вам не поддавались.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Так, эгоист, хватит думать только о себе! Пора переключиться на близких и поинтересоваться, что вообще происходит в их жизни. Период идеально подходит для укрепления здоровья и всего того, до чего раньше не доходили руки. Можно пройти плановый медосмотр, только без фанатизма, пожалуйста.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хватить рыться в себе! Сделаете это в другой раз. Сейчас вам нужно максимально раскрыться миру и погрузиться во что-то новое, больше общаться и заниматься делами, а не поеданием своего мозга. Больше работайте и меньше рефлексируйте.

Также читайте: что ждет украинцев в 2022-м году – рассказывают мольфарка, астролог и нумеролог

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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