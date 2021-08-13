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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Можно ли переучивать левшу – ответ психолога и тест на определение правша вы или нет

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 13:45
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Сегодня, 13 августа, в мире отмечают Международный день левши. Людям, которые основные действия выполняют левой рукой, бывает довольно нелегко, ведь почти все, что нас окружает, адаптировано под правшей
Можно ли переучивать левшу
Можно ли переучивать левшу / Фото: Unsplash

Вокруг темы о левшах ходит много слухов и споров – кто более творческий и креативный, до того, нужно ли переучивать ребенка писать "правильной" рукой и чем это чревато. Психолог Татьяна Ловчинская расставила все точки на "і" и дала тест на определение, какое полушарие у вас доминирует.

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Психолог Татьяна Ловчинская
Психолог Татьяна Ловчинская / Фото: пресс-служба

5 теорий, почему люди рождаются левшами

В целом существует несколько основных теорий, которые объясняют, почему около 10% населения левши, в то время, когда остальные пользуются своей правой рукой, как ведущей:

  1. Теория щита и меча была очень популярна долгое время. Поскольку щит держали в левой руке, чтобы защищать сердце, а оружие – в правой. Вот это и определило ведущее положение правой руки.
  2. Также есть социальные теории леворукости, когда привычки и окружающая среда формируют ведущую руку. Однако в чистом виде ее очень легко опровергнуть, ведь не у всех родителей левшей такие же дети, или наоборот – можно найти примеры, когда у родителей-правшей ребенок левша.
  3. Генетические теории предложили связывать рукость и латерализацию речевых функций. Это предполагает зависимость рукости от двух генов, один из которых определяет речевую латерализацию, а другой — контроль моторных функций.
  4. Также в происхождении леворукости имеют зна­чение факторы дородового развития, в том числе и эндокринный статус матери и ребенка, определяющий развитие правого и левого полушарий мозга в период внутриутробного развития.
  5. Есть еще и комплексные теории. Но, по всей видимости, причины стоит искать в совокупности нескольких факторов: как генетических, так и социальных.

Сегодня Международный день левши 2021
Сегодня Международный день левши 2021 / Фото: Depositphotos

Какими особенностями обладают левши

Проводились многочисленные исследования, чтобы понять, кто умнее: правши или левши. Но по результатам тестов на интеллект не было выявлено существенных отличий.

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А вот другое исследование, опубликованное в журнале Brain в 2019 году, показало, что у левшей левое и правое полушария мозга лучше связаны и скоординированы в областях, связанных с речью.

Эти черты предполагают, что левши могут обладать превосходными словесными навыками. Также такие особенности в строении мозга помогают левшам быть более гибкими, находить новые пути для решения задач и, соответственно, проявлять свою креативность.

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А еще стоит отметить, что левши могут преуспевать в спорте. Тогда как у большинства людей ведущая рука правая, умелое владение левой и некоторый элемент неожиданности дает конкурентное преимущество.

Помимо этого, быстрая реакция левшей обеспечивается упрощенной схемой передачи сигналов. У левшей правое полушарие мозга и воспринимает зрительный образ, и контролирует действие левой руки.

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Психолог комментирует эти особенности так:

Хочется призвать всех не рассуждать в категориях "а кто лучше?", "кто креативнее, быстрее или умнее?" Ведь все мы разные, уникальные, и наши особенности формируют неповторимую личность.

Левши в мире правшей

В чем особенность левшей
В чем особенность левшей

Мир, в котором мы живем, в основном построен для правшей. Из-за этого левши сталкиваются со множеством проблем, с которыми не сталкиваются правши. Ножницы, ручки, молнии, клавиатуры и мышки созданы для правшей.

Большинство из нас не задумывается о простых бытовых вещах, а для левшей – это часть ежедневного испытания. Хорошо, что сейчас все больше появляется товаров, которые учитывают эти отличия и приспособлены специально для левшей.

Стоит ли переучивать левшей или нужно оставить их в покое

До недавнего времени учеников часто заставляли писать в школе правой рукой, можно сказать, насильно переучивали пользоваться "нужной" рукой.

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Сегодня мы знаем, что нет ничего плохого в том, чтобы быть левшой, и понимаем, что принуждение детей к изменению своей руки может иметь долгосрочные неблагоприятные последствия, отмечает психолог:

Поэтому позвольте своему ребенку пользоваться той рукой, какай ему комфортно, поддержите его, а также помогите адаптироваться ребенку-левше, купив специальные наборы бытовых вещей для левшей. Не нужно ломать, любите и принимайте своего ребенка.

Тест для экспресс-оценки доминирующего полушария:

  1. Сложите ладони вместе и переплетите пальцы. Палец какой руки оказался сверху? Если левой руки, то запишите на листе букву "П", если правой руки  — букву "Л".
  2. Да-да, все верное. Ведь каждое полушарие мозга управляет противоположной стороной тела, поэтому, если доминирует правая рука, то это левое полушарие, и наоборот.
  3. Представьте, что у вас в руке пистолет и вы целитесь в мишень. Какой глаз остается при этом открытым? Если у вас остался открытым левый глаз, запишите букву "П", а если правый – то "Л".
  4. Встаньте и скрестите руки на груди. Кисть какой руки лежит сверху? Если кисть левой руки – ставьте "П", если правой – "Л".
  5. Представьте, что вы на концерте. Похлопайте в ладоши и обратите внимание на то, какая рука при этом оказалась у вас сверху. Если левая ладонь – ставьте букву "П", если правая – букву "Л".
  6. Присядьте, закинув ногу на ногу. Какая нога оказалась сверху? Если правая – поставьте букву "Л", если левая – букву "П".
  7. Представьте, что вы смотрите на кого-то, и подмигните. Каким глазом вы подмигнули? Если правым – "Л", левым – "П".
  8. На листе бумаги каждой рукой, не считая, нарисуйте в ряд несколько вертикальных штрихов. Затем посчитайте штрихи. Какой рукой вы нарисовали больше штрихов? Если левой рукой нарисовали больше, пишите букву "П", если правой – букву "Л".

А теперь можете посчитать количество "Л" и "П". Каких букв больше, то полушарие и будет доминировать. Если "Л" – значит ведущее левое полушарие, а "П" – правое. Если поровну, значит, вы относитесь к тем редким людям, которых называют амбидекстры и они в равной степени используют левое и правое полушарие.

Левшей считают самыми талантливыми и умными. Правда это или миф – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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